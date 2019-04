Mit Konzert, vielleicht auch mit Musik der Liebe lässt sich der Titel übersetzen. „Conderto d‘amore“ hat Jakob de Haan seine Komposition genannt. Sie ist eine Liebeserklärung an die Musik. Das konnten das Publikum im Bürgerhaus Kluftern hören. Beim Frühjahrskonzert des Klufterner Musikvereins war darüber hinaus indes auch deutlich zu spüren, dass das „Concerto d‘amore“ de Haans außerdem zwei weitere Adressaten besaß.

Das Trompetenregister des Musikvereins Kluftern bei dessen jüngstem Frühjahrskonzert am vergangenen Samstagabend.

Dirigenten verlassen den Musikverein Kluftern

Zum einen diente es dem Orchester als Liebeserklärung an Gerhard Hardwig, seinem langjährigen Dirigenten, der sein Ensemble nun verlässt. Und zum anderen war das Liebes-Konzert de Haans gleichfalls die Versicherung Gerhard Hartwigs, was seine Gefühle für seine Musiker betrifft. Wie tief, wie innig die sind, das konnte beobachten, wer das Minenspiel des Dirigenten bei seiner Arbeit mit dem Taktstock beobachtet hat. Zugewandtheit, Anteilnahme, ja Freude waren da zu erkennen.

Leicht gefallen sein dürfte auch Bernd Giesen und seiner Jugendkapelle dieser letzte gemeinsame Auftritt nicht. Dirigent Giesen reicht den Taktstock ebenfalls weiter. Berufsbedingt zieht es ihn vom Bodensee in den Raum Stuttgart. Mit „Mountain Wind“, dem Stück von Martin Scharnagl, dürfte die Jugendkapelle eines sicherlich erreicht haben.

Acht Ehrungen gab es für je 40 Jahre im Musikverein und eine Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft.

Dass sich Heimweh, dass sich Sehnsucht einstellt, sobald Bernd Giesen an den Blick auf die Schweizer Alpen zurückdenkt. Denn gleichzeitig mit den Bildern dürften sich die Erinnerung an die weit-eleganten Melodiebögen einstellen, die seiner Jugendkapelle gelungen sind. Andrea Bellers präzise Glockenspiel-Klänge setzten schöne Akzente.

Die allerdings gelangen ihr auch beim „Großen Tor von Kiew“, dem Blasmusik-Arrangement nach Mussorgskys „Bilder-einer-Ausstellungs“-Szene. So delikat das Glockenspiel im Einsatz war, so furios agierte das Musikverein-Orchester. Wobei Gerhard Hartwig peinlich darauf geachtet hatte, das die von Mussorgsky angelegte Massivität des Stückes nicht zu wuchtig wurde, gar in Bombast, in Brutalismus umschlägt. Eine Gefahr in die weniger erfahrene Klangkörper sich leicht mitreißen lassen können.

Filippa Piazola und Thilo Nacke als Solisten beim Frühjahrskonzert des Musikvereins im Klufterner Bürgerhaus.

Sie haben es gezeigt. Die Klufterner beherrschen die hohe Kunst der symphonischen Blasmusik. Sie verfügen über bemerkenswerte Solisten – furios, was Thilo Nacke, Bassklarinette und Filippa Piazolo, Querflöte da vorgeführt haben, um nur zwei von Vielen zu nennen. Sie können aber auch das Swingende. Und dass sie Meister im Volkstümlichen und bei den Märschen sind, das versteht sich bei ihrer grundsoliden Rhythmik quasi von selbst.