von Andrea Fritz

Uwe Eckener ist vermutlich der Einzige, der Hugo Eckener noch persönlich gekannt hat. Zum 150. Geburtstag des Großvaters hat er seine Erinnerungen mit etwa 80 Gästen geteilt. Anlass war eine Gedenkfeier am Grab von Hugo Eckener.

Auf dem Hauptfiedhof in Friedrichshafen befindet sich das Grab von Hugo, Johanna und Hannelise Eckener. Es wird flankiert von den Gräbern von Claude und Anne Dornier und Karl und Käthe Maybach. | Bild: Andrea Fritz

"Ich konnte ihn fragen, warum man Diogenes einen Zyniker nannte, obwohl er doch gar nicht zynisch war oder warum es am selben Datum im Mai einmal einen Kälte- und dann wieder einen Wärmeeinbruch gibt", sagt der Enkel, den die Interessenvielfalt des Großvaters noch heute fasziniert. "Auf solche Fragen hat man immer eine kompetente Antwort gekriegt und so wie er es erklärt hat, hat man es auch verstanden." Philosophie, Literatur, Musik, Malerei, Theater, Meteorologie, Sozialpolitik: All diese Interessengebiete habe Hugo Eckener in seine berufliche Arbeit eingebunden. Impulsiv sei er gewesen und emotional, was er gerne mit zynischem Humor überdeckt habe. "Manchmal hat das für Verwirrung gesorgt", so Uwe Eckener. In Flensburg, wo Hugo Eckener am 10. August 1868 als Sohn eines Zigarrenfabrikanten geboren wurde, entstand später der Slogan "Hugo, Weltbürger und Querkopf". "Das trifft es ganz gut", sagt der Enkel.

Uwe Eckener, der Enkel von Hugo Eckener, ließ die Gäste der Feierstunde teilhaben an den Erinnerungen, die er an seinen Großvater hat. | Bild: Andrea Fritz

Legendäre Atlantiküberquerung mit LZ 126

Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand würdigte am Grab Hugo Eckeners den Ehrenbürger der Stadt Friedrichshafen – sein Wirken, das den Luftschiffbau voranbrachte und nach dem Krieg sogar für die Wiederbelebung der Luftschifffahrt sorgte. Er erinnerte auch an Eckeners legendäre Atlantiküberquerung mit dem LZ 126.

Viele Vertreter von Stadt, Zeppelinbau und vom Familienverband von Zepelin, aber auch viele Privatpersonen und eine Abordnung des Musikvereins Berg haben sich am Freitagmorgen auf dem Hauptfriedhof eingefunden um Hugo Eckener zum 150. Geburtstag in einer Feierstunde zu ehren. Bild: Andrea Fritz | Bild: Andrea Fritz

Doch Hugo Eckener ist nicht nur Ehrenbürger der Stadt Friedrichshafen, wo eine Schule, eine Straße und der größte Saal im Graf-Zeppelin-Haus nach ihm benannt sind. Er ist auch Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Flensburg und Ehrenbürger von New York. "Es war Eckener, der in einer einzigartigen Weise eine Partnerschaft zwischen Goodyear und dem Luftschiffbau initiierte", so Andreas Brand. Hugo Eckener habe Friedrichshafen zu einem Industriestandort mitentwickelt und er wage zu behaupten: "Ohne Eckener kein Luftschiff.

Auch der Zeppelin NT und eine Abordnung vom Musikverein Berg haben dem ehemaligen Geschäftsführer der Luftschiffbau Gmbh und Luftschiffkapitän Hugo Eckener die Ehre erwiesen. tz | Bild: Andrea Fritz

ZLT-Chef Breuer steuert Zeppelin NT über dem Friedhof

Da wundert es nicht, dass Eckhard Breuer, Chef der Zeppelin-Luftschifftechnik GmbH, den Zeppelin NT zum Gruß persönlich über den Friedhof lenkte. Wolfgang von Zepelin, der das Grußwort für den Familienverband von Zepelin (tatsächlich mit einem "p") gesprochen hat, wies darauf hin, wie mutig sich Eckener gegen die Nationalsozialisten gestemmt habe, was ihn die Leitung der Deutschen Zeppelin Reederei gekostet habe. "Ohne seine weltweite Bekanntheit wäre er zweifellos im Konzentrationslager geendet", so Wolfgang von Zepelin, der wie Brand einen Kranz niederlegte. Für Zeppelin Luftschifftechnik legten den Kranz Jörg Bischof und Thomas Brand nieder, umrahmt von der Musikkapelle Berg.

Der Familienverband von Zepelin, die Stadt Friedrichshafen und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH haben zum 150. Geburtstag Kränze am Grab von Hugo Eckener niedergelegt. | Bild: Andrea Fritz

