Was gibt es für Kinder schöneres, als unter dem Weihnachtsbaum die Geschenke auszupacken! Der Club Soroptimist International (SI) Friedrichshafen/Bodensee – Teil des weltweiten Netzwerks berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement – hat es in diesem Jahr mit seiner Weihnachtsbaumaktion zum zwölften Mal möglich gemacht, dass heute Abend auch für Kinder aus bedürftigen Familien Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen.

2500 bis 3000 Kinder auf Hilfe angewiesen

Rund 6500 Menschen im Bodenseekreis sind auf staatliche Hilfe angewiesen, unter ihnen 2500 bis 3000 Kinder und Jugendliche. „Gerade Familien mit Kindern haben oft nur Geld für die notwendigsten Dinge. Für Weihnachtsgeschenke bleibt kaum finanzieller Spielraum“, sagt SI-Präsidentin Waltraud Schumacher.

So funktioniert die von Soroptimist International unterstützte Benefiz-Aktion zu Weihnachten: Auf anonymisierten Zetteln steht kurz beschrieben, was sich das jeweilige Kind im Wert von rund 25 Euro wünscht. Dieses Mal sind 900 Geschenke im Wert von rund 31 000 Euro gespendet worden. | Bild: privat

Anonymisierte Wunschzettel vorbereitet

Deshalb wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Bodenseekreis und den Familientreffs erneut Wünsche von Kindern aus dem ganzen Landkreis ermittelt. Anonymisiert hingen sie in neun Geschäften als Wunschzettel an Weihnachtsbäumen und Adventskränzen. 900 liebevoll verpackte Geschenke im Gesamtwert von rund 31 000 Euro – jedes Geschenk soll nicht mehr als 25 Euro kosten – sind in diesem Jahr in den Geschäften für die Kinder abgegeben worden.

Jeder Cent bleibt im Bodenseekreis

Claudia Heublein aus Oberteuringen besorgt für sich und ihre inzwischen erwachsenen Kinder seit Jahren Wunschzettel der Weihnachtsbaumaktion. „Das Besondere ist, dass wir hier nicht nur Geld überweisen, sondern etwas Persönliches schenken“, erzählt Heublein. Zum Schenken gehöre für sie auch, sich Zeit zu nehmen, sich Gedanken zu machen und auf die Suche zu gehen. „In diesem Jahr habe ich mich für ein Kärtchen entschieden, auf dem als Wunsch ein Rechenspiel für die erste Klasse notiert war“, berichtet Heublein. Dazu gebe sie etwas Süßes oder etwas zum Basteln. An der Weihnachtsbaumaktion überzeuge sie neben dem Gedanken, Kindern etwas zu schenken, denen es nicht so gut geht, auch die Tatsache, dass jeder Cent in der Region bleibt.

Ein schön verpacktes Geschenk macht die Schenkenden glücklicher als eine anonyme Geldspende: Claudia Heublein aus Oberteuringen macht schon seit Jahren Kindern in Not zu Weihnachten eine Freude. | Bild: Claudia Wörner

Spenden kommen 1 zu 1 bei Bedürftigen an

Auch für die Soroptimistinnen ist es wichtig, dass die Weihnachtsbaumaktion Kindern vor Ort hilft und dass die Spenden 1 zu 1 bei ihnen ankommen. „Oft bedanken sich die Eltern dafür, dass man in einer schwierigen Zeit an sie gedacht hat“, sagt Karin Stehle, Soroptimistin aus Tettnang und Leiterin der Weihnachtsbaumaktion. Als Dankeschön kämen häufig gemalte Bilder von den Geschenken oder auch Fotos. Dabei reichen die Wünsche von Puppen und einem Fußball über Schulrucksack und elektrische Zahnbürste bis hin zu Bettwäsche, Mütze, Schal oder Pullover. „Gerade für Teenager finden wir Gutscheine ganz gut, damit sie zusammen mit Freundinnen auch mal zum Shoppen gehen können“, sagt Stehle.

Rund 160 liebevoll verpackte Geschenke für Kinder bedürftiger Familien haben kürzlich Cubschwestern der Soroptimisten (5. bis 8. v.l. Gertrud Schlegel, Hanna Kröger-Möller, Francoise Wilhelmi de Toledo und Heike Hütter) in Immenstaad an Mitarbeiter des Kreis-Jugendamtes und an Landrat Lothar Wölfle übergeben. | Bild: Gisela Keller

Auch Schulklassen machen bei Aktion mit

Zu den Wunschzetteln am Weihnachtsbaum greifen nicht nur Einzelpersonen. Nicht selten werde das Thema auch in Kindergärten oder Schulklassen thematisiert. „Dann gibt jedes Kind einen Euro und die Gruppe überlegt gemeinsam, welchen Wunsch sie erfüllen möchte“, berichtet Karin Stehle. Eine Familie mit vier Kindern konnte dem Nachwuchs mehrere Male über die Aktion Geschenke unter den Christbaum legen. „In diesem Jahr sagte die Mutter, dass es der Familie wieder besser gehe und sie selbst einem anderen Kind einen Wunsch erfüllen möchte“, so Stehle.

Lob von Landrat Lothar Wölfle

Vor Weihnachten wurden die Geschenke im Familientreff „Treff 22“ in Friedrichshafen gesammelt und an Familien verteilt. „Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie viele Leute im Bodenseekreis bereit sind, auch außerhalb der eigenen Familie etwas zu schenken. Ich freue mich auch über die vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, um diese Aktion zu organisieren“, lobte Landrat Lothar Wölfe.