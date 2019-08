von Lena Reiner

Samstagmittag, Sonnenschein und Sommerferien: Dennoch herrscht auf dem Freizeitgelände Manzell kein Hochbetrieb. Die Pächterin des Cafés Strandgut, Debbie Haller-Clarke, gibt sich optimistisch: „Warten wir ab, ob sich das heute noch normalisiert. Es ist schon jetzt deutlich besser.“ Sie ist froh über das Ende des Badeverbots, denn in den eineinhalb Wochen zuvor hatte ihr kleines Café direkt am Wasser kaum Gäste. „Am Montagvormittag war es besonders schlimm“, erinnert sich Haller-Clarke. „Da war hier gar niemand.“ Da habe sie das Café dann schließlich geschlossen. Doch auch die übrige Zeit über sei das Badeverbot deutlich spürbar gewesen. Sie zeigt auf das Gelände: „Es sind auch jetzt deutlich weniger Leute.“

Debbie Haller-Clarke, Pächterin vom Café Strandgut, hofft auf eine baldige Normalisierung des Badebetriebs. | Bild: Lena Reiner

Abwasser war in den Bodensee gelangt

Über mehrere Tage war Abwasser aus einem überlaufenden Rückhaltebecken in den Buchenbach und dann in den Bodensee gelangt. Zunächst wurde das Baden am Manzeller Freizeitgelände verboten, dann auch am Strand des Frei- und Seebades. E-Coli oder Enterokken wurden nachgewiesen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt gemeldeten Erkrankungen stieg zuletzt auf weit über 200 erhöht, darunter auch Norovirus-Fälle und eine Salmonellen-Infektion. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Zufällig erst jetzt in Manzell: Mareike, Emmi (6), Juli (8) und René Geisenjohann machen zum dritten Mal Urlaub am Bodensee und wussten nichts vom Badeverbot. | Bild: Lena Reiner

„So durch die Presse ging das noch nie“

Zwei Badegäste kommen gerade vom Schwimmen und machen es sich mit einem Kaltgetränk gemütlich. Sie sind Stammgäste des Cafés und stellen sich als „waschechte Häfler“ vor: Gabi und Berthold Bieser. Sie erinnern sich zurück an Zeiten, als der See wegen der Hitze gekippt sei und sind sich einig: „So durch die Presse ging das noch nie.“ Nebenbei verrät Berthold Bieser, dass er an dem Mittwoch, an dem die Wasserverunreinigung erkannt wurde, noch schwimmen war. „Krank war ich danach nicht“, sagt er. Gleichzeitig sei es natürlich wichtig, dass nun Taten folgten, also die Sanierung des übergelaufenen Rückhaltebeckens.

Mehr noch als die verzögerte Modernisierung der Kläranlage kritisieren Gabi und Berthold Bieser die überregionale Berichterstattung: „Da wurde viel zu viel Wind gemacht.“ Besonders äußern sie ihr Bedauern für die Umsatzeinbußen des „Strandgut“: „Die beiden Betreiber müssen schließlich von den Einnahmen jetzt im Sommer leben.“

„Da wurde so viel Angst gemacht“

Etwas weiter vorne am Steinstrand genießt Olga Deding die Aussicht auf den See. Sie selbst lebt in Bad Waldsee, hat aber Verwandtschaft in Markdorf und ist so im Sommer oft am Bodensee: „Wir haben zwar den Stadtsee bei uns, aber der Bodensee ist was Besonderes, hier ist richtiges Urlaubsfeeling.“ Auch sie äußert hinsichtlich des Badeverbots vor allem Bedauern: „Freunde von mir wollten in Langenargen Urlaub machen und haben ihn abgesagt. Da wurde so viel Angst gemacht.“

Olga Dening genießt ihren Lieblingsplatz am See. | Bild: Lena Reiner

„So oft, wie das Wasser getestet wurde, wird schon alles in Ordnung sein“

Die Tettnangerin Alica Hengge, die mit einer Freundin an den See gekommen ist, rollt nebenan ihre Strandmatte aus und freut sich über das Ende des Badeverbots, pünktlich zum richtigen Sommerwetter. „So viele warme Tage gab es in der letzten Zeit ja gar nicht“, sagt sie. Ob sie ein ungutes Gefühl hat, so kurz nach einer Wasserverunreinigung schwimmen zu gehen? Sie schüttelt den Kopf: „So oft, wie das Wasser getestet wurde, wird schon alles in Ordnung sein.“

Die Tettnangerin Alica Hengge (links) hat Besuch aus Heidenheim. Das Ende des Badeverbots kommt da gerade richtig. | Bild: Lena Reiner

Auch Julia Maurer hat das Gebiet des Badeverbots strikt gemieden: „Wir sind auf andere Badestellen ausgewichen.“ Den Samstagnachmittag nach Aufhebung des Verbots nutzt sie dann prompt mit Tochter Annika zum Schwimmen an der Fischbacher Mole. Auch sie äußert ihr Vertrauen in die Wasseranalyse der Experten.

Julia Maurer und Tochter Annika nutzen sofort die Gelegenheit, zum Ende des Badeverbots wieder in Fischbach schwimmen zu gehen. | Bild: Lena Reiner

