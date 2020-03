von SK

Die Zeppelin Universität (ZU) verzichtet ab heute bis nach Ostern auf die Präsenzlehre, teilt die private Hochschule mit. Sie folgt damit einem Erlass des Wissenschaftsministeriums. Das hat die Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg angewiesen hat, den Beginn des Sommersemesters und damit alle Vorlesungen bis nach Ostern zu verschieben. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden.

An der ZU hat das Frühjahrssemester bereits Ende Januar begonnen und ist derzeit in vollem Gange. Das Semester dauert hier regulär noch bis Ende Mai. Bis nach Ostern sollen den Studierenden Lehrangebote über Plattformen für E-Learning zur Verfügung gestellt werden. Für anstehende Prüfungen und Klausuren werden gleichzeitig und mit Hochdruck Möglichkeiten außer Haus (At-Home-Examinations) geprüft, informiert die Hochschule in einer Pressemeldung. Forschung und Verwaltung an der ZU bleiben von der Regelung unberührt, arbeiten also wie gewohnt in den Räumen der Hochschule am Seemooser Horn und auf dem ZF-Campus im Fallenbrunnen.