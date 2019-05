772 Mal ist die Abteilung Friedrichshafen der Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausgerückt, 69 Mal mehr als 2017. „Wir hatten ein ereignisreiches Jahr und das aktuelle ist nicht weniger spannend“, sagte Felix Engesser, seit November neuer Abteilungskommandant.

Zahl der Aktiven sank 2018 um fünf

Die Feuerwehrabteilung hatte zum Jahresende 149 Mitglieder, wovon 92 in der Einsatzabteilung, 32 in der Altersabteilung und 25 in der Jugendfeuerwehr aktiv sind. Das sind fünf weniger als 2017. „2018 gab es leider keine Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr“, sagte Engesser. In diesem Jahr hätten jedoch bereits einige Jugendliche die Grundausbildung absolviert.

Bürgermeister Dieter Stauber (links), Abteilungskommandant Felix Engesser (Dritter von links) und Stadtbrandmeister Louis Laurösch (rechts) gratulieren den Feuerwehrleuten der Abteilung Friedrichshafen zur Beförderung: (von links) Philipp Leber, Robin Wurster, Chantal Sailer, Jesse Hechler, Matthias Rissler, Tim Hoffmann und Florian Jakob. | Bild: Claudia Wörner

Umweltschutzzug und Seeschleife werden neu organisiert

Als Projekte und Aufgaben in diesem Jahr nannte Engesser die Trennung zwischen Einsatz- und Sozialbereich, die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung, um Kontaminationsverschleppung durch Einsatzkleidung zu reduzieren. Neu aufgestellt werden sollen der Umweltschutzzug und die Seeschleife inklusive Ausbildung und der Einweisung auf Boote. An neuer Ausrüstung erwartet die Feuerwehr Friedrichshafen in diesem Jahr eine Ölspurbeseitigungsmaschine, ein Kleineinsatzfahrzeug, einen Gerätewagen Transport und ein Feuerlöschboot.

Abteilung Hauptamtliche Kräfte neu gegründet

Die Wehr war auch mit der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans beschäftigt, bei dem es um die Entlastung der Ehrenamtlichen geht. So wurde am 1. Januar die Abteilung Hauptamtliche Kräfte gegründet, zusätzliche Oberbrandmeister-Stellen wurden geschaffen.

Ehrungen bei der Abteilung Friedrichshafen der Freiwilligen Feuerwehr (von links): Günther Laur, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, gratulierte Franziska Jakob, Erwin Hillebrand, Robert Stolz, David Fischinger und Tobias Sommer. | Bild: Claudia Wörner

Verkehr behindert Einsatzkräfte beim Ausrücken

Stadtbrandmeister Louis Laurösch erläuterte, dass es tagsüber auch wegen des Verkehrs erhebliche Probleme gebe, genügend Einsatzkräfte zu bekommen. Die Feuerwehr müsse innerhalb von zehn Minuten mit zehn Kräften überall im Stadtgebiet am Einsatzort sein. „Aber wir können nicht auf das Ehrenamt verzichten, ihr haltet uns den Rücken frei“, sagte Laurösch. Insgesamt sieht er die Abteilung auf einem sehr hohen Niveau.

Bürgermeister Stauber dankt für Großeinsatz beim Parkhausbrand

Bürgermeister Dieter Stauber lobte die Feuerwehrleute für ihre hohe Motivation zu jeder Tages- und Nachtzeit und erinnerte an den beherzten Einsatz beim Parkhausbrand Ende vergangenen Jahres, bei dem die Wehrleute drei Großbrände parallel bewältigten. „Da hätte noch mehr oder Schlimmeres passieren können“, sagte Stauber. Engesser meinte in Richtung Verwaltung und Gemeinderat: „Vielen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit, den guten Ausrüstungsstand und die stets offenen Ohren.“