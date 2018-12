von Anette Bengelsdorf und Julian Singler

Im ersten Stock der Zeppelin Universität (ZU) herrscht eine Stimmung wie im Bienenstock. Diskutierende Gruppen – meist junge Menschen – verlassen Vorlesungsräume, um sich in anderen neu zu gruppieren. Drinnen treffen Studierende letzte Vorbereitungen für eine 30-minütige Powerpoint-Präsentation. Der Beamer wird getestet, bevor es gilt, Zuhörern einen kurzen und aussagekräftigen Einblick in ihre aktuelle Forschungsarbeit zu gewähren.

Zwischen den Räumen sind Tische aufgebaut, an denen Studentengruppen über ihre ersten Forschungsprojekte informieren. Was bringt das neue Gesetz zum Schutz von Prostituierten für die betroffenen Frauen? Hat sich die Diskussionskultur mit Einzug der AfD in den Bundestag hinsichtlich Emotionalität und Sprache verändert?

An einem Tag der Forschung, dem "Student Research Day", gaben Studierende der Zeppelin Universität zum Ende des Herbstsemesters einen Einblick in ihren Forschungsalltag. Eingeladen waren auch die Bürger der Stadt und der Region. Auch für sie waren einige Themen relevant – oder könnten es zukünftig sein.

Von Beginn ihres Studiums an beschäftigen sich die Studenten der ZU mit Fragen und Problemen, für die sich durch Forschung Antworten und Lösungen finden lassen. Dabei haben die Arbeiten den Anspruch, in die gesellschaftliche Praxis übertragen zu werden. Wir zeigen drei Beispiele.

Datenbank gegen sexuelle Gewalt

Chelsea Heese wird bei ihrem Forschungsprojekt von Dennis Lichtenstein betreut. | Bild: Anette Bengeldsdorf

Die Studentin Chelsea Heese hat eine Online-Plattform für Betroffene entwickelt:

Selbstvorwürfe, Scham und fehlende Ansprechpartner sind in vielen Fällen der Grund, warum Fälle von sexueller Belästigung oder Missbrauch nicht gemeldet werden. Dabei sind 55 Prozent der Studierenden – mehrheitlich Frauen – an Hochschulen in Baden-Württemberg von Belästigung und drei Prozent von Gewalt betroffen, wie Chelsea Heese herausgefunden hat.

Blick in die Zukunft von Immenstaad

Sarah Göhler forscht zum Internet of Things in der Gemeinde Immenstaad. | Bild: Anette Bengeldsdorf

Welches Potenzial eröffnet sich für die Gemeinde Immenstaad mit Hilfe des Internet of Things zur Erledigung öffentlicher Aufgaben? Diese Frage stellte sich Sarah Göhler bei ihrer Forschung. In der Bodenseegemeinde entwickelte sie nach einer Bestandsaufnahme und vielen Gesprächen eine Menge Ideen:

Das smarte Rathaus , schaltet bei Betreten automatisch das Licht ein und reguliert die Temperatur in den Büros auf das jeweilige Wohlfühlniveau.

, schaltet bei Betreten automatisch das Licht ein und reguliert die Temperatur in den Büros auf das jeweilige Wohlfühlniveau. Smarte Mobilität: Der Parkplatz am Rathaus bietet Stellplätze für Autos eines Carsharing-Modells mit mobiler App zum Auffinden und Buchen.

Der Parkplatz am Rathaus bietet Stellplätze für Autos eines Carsharing-Modells mit mobiler App zum Auffinden und Buchen. Ein Verleihsystem für Fahrräder bietet Touristen neben Rädern auch Radweginformationen an.

bietet Touristen neben Rädern auch Radweginformationen an. Ein autonom fahrender Elektro-Bus , der zwischen Altersheim und Dorfmitte verkehrt, könnte Senioren den Alltag erleichtern.

, der zwischen Altersheim und Dorfmitte verkehrt, könnte Senioren den Alltag erleichtern. Ein intelligenter Poller in der Bachstraße könnte erkennen, ob es sich um Anwohner- oder Lieferverkehr handelt, um gezielt den Weg nur für Berechtigte frei zu geben.

in der Bachstraße könnte erkennen, ob es sich um Anwohner- oder Lieferverkehr handelt, um gezielt den Weg nur für Berechtigte frei zu geben. Multitaskingfähige Straßenlaternen wären öffentlicher WLAN, Notruf, Umweltsensorik und Strom-Tankstelle in einem.

wären öffentlicher WLAN, Notruf, Umweltsensorik und Strom-Tankstelle in einem. Eine Energiesparmöglichkeit zur Reduzierung der öffentlichen Ausgaben würde eine Chipkarte für alle Benutzer öffentlicher Gebäude bieten. Meldet sich der Nutzer beim Betreten damit an, wird er beim Verlassen daran erinnert, Wasserhähne abzudrehen und Lichter zu löschen. Die Kontrolle durch den Hausmeister entfällt.

Bewältigung des Mobilität-Wandels

Jan Wehrhold beschäftigt sich mit Elektromobilität und Diesel. | Bild: Singler, Julian

Student Jan Wehrhold beschäftigt sich mit der Frage, wie der Wandel der Mobilität professionell vollzogen werden kann, gerade angesichts des Image-Verlustes von Diesel-Fahrzeugen: