ZF lässt Zeppelin über der IAA kreisen. Fünf Leser dürfen beim Flug in die Messeregion mit an Bord sein

Ein Zeppelin NT wird über der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt für staunende Blicke nach oben und Aufmerksamkeit für ZF sorgen. Wenn das Luftschiff im September in Richtung Fachmesse aufbricht, dürfen fünf SÜDKURIER-Leser mitfliegen. So nehmen Sie an der Verlosung teil.