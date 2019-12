Südostasien, Pakistan, Indien, Haiti, Senegal – die Liste der Länder, in denen der Verein „ZF hilft“ bereits aktiv war, ist lang. Doch was macht der Verein genau, wie ist er entstanden, wie funktioniert er und wer kann sich beteiligen? Der SÜDKURIER gibt Antworten.

Wie funktioniert der Verein?

Der Verein „ZF hilft“ initiiert weltweit Hilfsprojekte und wirbt bei ZF-Mitarbeitern in Deutschland um Spendengelder. Zum einen können die Mitarbeiter Teile ihres Gehalts und Überstunden unkompliziert spenden. Zum anderen gibt das Unternehmen selbst Geld dazu und auch Kunden beteiligen sich regelmäßig. Ebenso können Privatleute selbstverständlich spenden (siehe unten). In den vergangenen 15 Jahren sind auf diese Weise laut einer Mitteilung des Konzerns zwölf Millionen Euro zusammen gekommen, die zu 100 Prozent an die Projekte vor Ort fließen, denn die Verwaltungskosten zahlt der Automobilzulieferer selbst.

Passend zum 100-Jahr-Jubiläum der ZF AG hat der Verein die Aktion „100 Jahre, 100 Schulen“ gestartet. | Bild: World Bicycle Relief

Wo sind die Hilfsprojekte?

„Seit Vereinsgründung stehen explizit Dritte-Welt-Länder und Schwellenländer im Fokus. Dazu gehören auch diejenigen Länder, in denen ZF über Produktionsstandorte verfügt“, erklärt Susanne Obert, die innerhalb des ZF-Konzerns für „ZF hilft“ verantwortlich ist. Beispielsweise wurden die Spendengelder im Jahr 2009 zur Finanzierung von Kleinkrediten für bedürftige Menschen in der indischen Region Chhattisgarh genutzt. Am ZF-Standort Pune, ebenfalls in Indien, unterstützt ZF seit 2011 ein Community Colledge und fördert dadurch die Bildung junger Menschen vor Ort. Auch Mexiko – ZF hat dort über 23 000 Mitarbeiter – gehörte nach dem verheerenden Erdbeben 2017 zu den Hilfsschwerpunkten. In Brasilien war „ZF hilft“ ebenfalls aktiv. Die größte Aktion fand im ZF-Jubiläumsjahr 2015 statt. Damals wurden 2,4 Millionen Euro für den Auf-und Ausbau von 100 Schulen in Dritte-Welt-Ländern gespendet.

Friedrichshafen "ZF hilft." bringt 4,2 Millionen Euro für 100 Schulen Das könnte Sie auch interessieren

Nach welchen Kriterien werden die Projekte ausgesucht?

Im Fokus steht laut Obert vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe und die Nachhaltigkeit der Projekte. Deshalb unterstütze der Verein Projekte, die langfristig Verbesserungen für die Bevölkerung bringen. Welche Projekte letztendlich gefördert werden, entscheidet ein paritätisch besetzter Vereinsbeirat, in dem sowohl das ZF-Management als auch die Betriebsratsvorsitzenden der großen ZF-Standorte in Deutschland vertreten sind. Für die Umsetzung der Projekte vor Ort arbeitet „ZF hilft“ partnerschaftlich seit vielen Jahren mit internationalen Hilfsorganisationen zusammen.

Mit der diesjährigen Aktion unterstützt der Verein die Opfer von Krisen, die von der Weltöffentlichkeit kaum beachtet werden. Das stille Leiden, wie des Mädchen hier auf dem Bild in Nigeria, soll so beendet werden. | Bild: Josh Estey/CARE

Warum gründete ZF überhaupt einen Verein?

Entstanden ist der Verein nach der Tsunami-Katastrophe in Südostasien im Dezember 2004. Damals reagierten viele ZF-Mitarbeiter, wie der Rest der Welt, sehr betroffen und spendeten ad hoc 450 000 Euro. Um diese Summe besser verwalten und weitergeben zu können, gründete ZF den gemeinnützigen Verein. „ZF hilft gibt uns die Möglichkeit, unser soziales Engagement zu bündeln“, sagt auch Sabine Jaskula, ZF-Personalvorständin und Vereinsvorsitzende.

Worum geht es bei der aktuellen Aktion?

Im Mittelpunkt der Spendenaktion für 2020 stehen nun humanitäre Krisen, die von der Weltöffentlichkeit übersehen werden. Für die Betroffenen hat das gravierende Folgen. Eine Studie der internationalen Hilfsorganisation Care rückt deshalb jedes Jahr zehn Krisen in den Mittelpunkt, die keine Schlagzeilen machten – obwohl über eine Million Menschen betroffen sind. Der Verein wird dieses Mal Projekte an diesen Orten unterstützen.

Werden dieses Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Lage von ZF weniger Überstunden gespendet?

„Ob wir hinsichtlich des Spendenvolumens an die Hilfsaktionen der vergangenen Jahre anknüpfen können, können wir noch nicht sagen. Wir sind aber zuversichtlich, dass die ZF-Mitarbeiter auch diesmal einen entscheidenden Beitrag leisten werden, um die hilfsbedürftigen Menschen vor Ort unterstützen. Jeder Cent zählt“, sagt Obert.