Wie ein ZF-Sprecher gegenüber dem SÜDKURIER bestätigte, hat Dirk Hanenberg, neben Detlef Gagg einer der beiden Standortleiter der ZF, das Unternehmen zum 1. September verlassen. Kommentieren wollte der Sprecher die Umstände des Ausscheidens des beliebten Managers aber gegenüber dem SÜDKURIER nicht. Personalangelegenheiten kommentiere man grundsätzlich nicht, sagte der Konzernsprecher. Die Nachfolge ist offenbar noch nicht geregelt.

Hanenberg arbeitete seit 1991 für ZF, zunächst in Friedrichshafen, dann in Belgien und in Saarbrücken, wo er zuletzt die Produktion leitete. 2015 wechselte er wieder an den Bodensee, als Standortleiter und als Produktionsverantwortlicher für die Nutzfahrzeugdivision.