Die Fraktion der Grünen in Esslingen hat den Amtsleiter für Soziales, Familie und Jugend im Häfler Ratshaus, Yalcin Bayraktar, als künftigen Kulturbürgermeister nominiert. Er soll Nachfolger von Markus Raab (CDU) werden, der Ende August in Rente ging. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Sonntag machten die Grünen heute Vormittag ihre Nominierung bekannt.

Elf Bewerbungen für den Posten

Zehn weitere Bewerbungen liegen der Findungskommission vor. Trotzdem hat Bayraktar gute Chancen, weil die Grünen seit Mai stärkste Fraktion im Esslinger Gemeinderat sind und das Vorschlagsrecht für diese Stelle haben. Zum Aufgabenprofil würden für Bayraktar auch die Ressorts Soziales, Schulen und Sport gehören.

Keine zwei Jahre im Häfler Rathaus

Der 40-Jährige ist seit Februar 2018 Leiter des damals neu formierten Amts für Soziales, Familie und Jugend im Häfler Rathaus. Zuvor war er vier Jahre lang beim Landratsamt Bodenseekreis. Bis Juli 2015 war Yalcin Bayraktar als Integrationsbeauftragter beschäftigt, danach bis Juni 2016 als Sachgebietsleiter Migration und Asyl. Bevor er ins Häfler Rathaus wechselte, leitete er das Amt für Migration und Integration in der Kreisverwaltung.

Wunschkandidat der Grünen

Ihr Wunschkandidat habe vielfältige Verwaltungs- und Führungserfahrung vorzuweisen und zeichne sich durch breite Fachkompetenz aus. „Das waren für uns die ausschlaggebenden Kriterien, die ihn aus unserer Sicht als ausgezeichneten Kandidaten qualifizieren“, so die Fraktionsvorsitzende der Esslinger Grünen, Carmen Tittel. Die Bürgermeisterwahl findet am 11. November im Gemeinderat statt.