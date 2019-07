Mit einer breit angelegten Umfrage untersucht das SÜDKURIER Medienhaus, welche Themen aus Friedrichshafen, Immenstaad und Umgebung den Menschen in der Region wichtig sind. Dazu liegt heute, Samstag, der Zeitung ein Umfragebogen bei.

Dabei geht es etwa um Fragen zu Umwelt- und Klimaschutz, zum Straßenbau in der Region, zum Wohnungsbau oder die großen und kleinen erfolgreichen Unternehmen rund um Friedrichshafen und Immenstaad. Auch die Debatte um die geplante Abholzung des Seewaldes für eine Industrie-Erweiterung wird abgefragt. Wie sehr liegt Ihnen der ÖPNV am Herzen und wird genug für die Digitalisierung an unseren Schulen getan? Und wie sieht es mit der Kultur aus? Was fehlt Ihnen? Angesichts der Debatte um #Friedhofshafen lohnt sich die Teilnahme.

Die Ergebnisse dienen dazu, die Informationsangebote noch besser auf die Kundenwünsche abzustimmen. Wie die Teilnahme funktioniert, steht auf dem Bogen. Abstimmen ist auch möglich auf www.suedkurier.de/mitreden