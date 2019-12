von Mona Lippisch

Ein Feuer ist am Dienstagabend gegen 22 Uhr in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Friedrichshafen ausgebrochen. Die Ursache des Brands ist bisher noch unklar, heißt es von Sandra Kratzer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz. Bekannt ist: Das Feuer ist in der Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hat sich von dort auf das zweite Obergeschoss ausgebreitet.

Video: Privat

„Drei betroffene Personen wurden noch in der Nacht zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Darunter war auch eine schwangere Frau. Es konnten aber keine Verletzungen festgestellt werden“, sagt Kratzer auf Nachfrage des SÜDKURIER. 17 weitere Personen wurden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) vor Ort versorgt.

Nach einem Brand in der Heinrich-Heine-Straße 17: Die Wohnungen im ersten und weiten Obergeschoss sind nicht bewohnbar. | Bild: Jana Messmer

60 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit etwa 60 Feuerwehrleuten und 17 Fahrzeugen im Einsatz. „Zusammen mit dem DRK und weiteren Helfern waren wir um die 90 Personen“, sagt Felix Engesser, Kommandant der Häfler Wehr.

Als die Feuerwehr in der Heinrich-Heine-Straße eintraf, habe sie noch nicht gewusst, ob Personen gerettet werden müssen. „Wir haben mit der Brandbekämpfung im Inneren des Hauses angefangen und gleichzeitig eine Personensuche eingeleitet und den Brand von außen bekämpft“, sagt Engesser. 23 Personen mussten während der Bekämpfung des Feuers aus dem Haus befreit werden.

Einige Überreste des Brands in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße. | Bild: Jana Messmer

Einsatz von 21.30 bis 2.30 Uhr

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 2.30 Uhr. „Das Feuer war zwar insgesamt schnell in den Griff zu bekommen, ein Problem gab es aber trotzdem“, erklärt Kommandant Engesser. Und das nennt er „Wärmevollschutzisolierung“. Diese Isolierung am Haus habe ermöglicht, dass sich das Feuer an der Fassade vom ersten bis ins dritte Obergeschoss ausbreitet. „Da hat es dann etwas länger gedauert, bis alles gelöscht war“, sagt Engesser. Die Wohnung im dritten Obergeschoss sei – abgesehen von der Fassade – nicht vom Feuer betroffen.

Die Fassade des vierstöckigen Hauses hat bis ins dritte Obergeschoss Feuer gefangen. | Bild: Jana Messmer

Zwei Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar

Die Wohnung, in der das Feuer am Dienstagabend ausgebrochen ist, sei derzeit nicht bewohnbar. „Auch die Wohnung im zweiten Stock ist ausgebrannt und deswegen nicht bewohnbar“, sagt Engesser.

Wie groß der beim Brand entstandene Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.