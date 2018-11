An acht städtischen Grundschulen in Friedrichshafen werden aktuell 362 Viertklässler unterrichtet, weitere 115 an zwei privaten Grundschulen. Für ihre Eltern steht bald eine wichtige Entscheidung an: In welche Schule schicke ich mein Kind künftig?

Grundschulempfehlung muss bei Anmeldung vorgelegt werden

Seit Anfang des Jahres muss die Grundschulempfehlung bei der Anmeldung an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg vorgelegt werden, verbindlich für die Wahl der Schule ist sie aber nicht. Das bedeutet beispielsweise, dass Eltern ihr Kind mit einer Realschulempfehlung auch am Gymnasium anmelden können. Die Verbindlichkeit wurde in Baden-Württemberg im Schuljahr 2012/2013 abgeschafft – wie auch in allen anderen westdeutschen Bundesländern, außer Bayern.

Schulen suchen bis Ende Januar das Gespräch mit den Eltern

An den Grundschulen haben die Gespräche mit den Eltern der Viertklässler über deren künftige Schullaufbahn dieser Tage begonnen. Sie müssen bis Donnerstag, 31. Januar, abgeschlossen sein. Anschließend folgen Klassenkonferenzen in den Grundschulen und die Ausgabe der Empfehlungen an die Eltern bis Freitag, 8. Februar. So sieht es der Zeitplan des Kultusministeriums vor.

Eltern müssen dann binnen vier Tagen entscheiden, ob sie eine besondere externe Beratung wünschen. Pro Schuljahr sind dies im Bodenseekreis um die 30 weitere Beratungen, berichtet Stefan Meißner, Pressesprecher des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen. Bis zum 1. April müssen auch diese Beratungen abgeschlossen sein. Anmeldung an den Schulen ist am 13. und 14. März, bei externer Beratung am 1. April.

Nicht nur Noten spielen eine Rolle

"Die Beratung in den Grundschulen ist richtig gut", sagt Sarah Fesca, Leiterin der Grundschule Ailingen mit Außenstelle Berg. "Die Eltern wissen, was ihre Kinder können oder nicht können", berichtet sie. "Wir sprechen klar an, was Sinn hat und was nicht." In der Klassenkonferenz machen sich die Lehrer Fesca zufolge "unendlich einen Kopf" darüber, was aus ihrer Sicht für die Kinder das Beste ist. Dabei spielten nicht nur Noten eine Rolle, sondern auch Faktoren wie beispielsweise die freiwillige Leistungsbereitschaft oder auch die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen.

Nach ihrer Erfahrung sei von einer 85-prozentigen Richtigkeit auszugehen, wenn der Lehrer das Kind länger, sprich zwei Jahre und mehr, kennt. Nach einem Jahr geht Fesca von einer Richtigkeit der Einschätzung von mehr als 70 Prozent aus. Wichtig sei: "Die Aussage gilt aus jetziger Sicht nur für die kommenden zwei Jahre." Kinder würden sich in jungen Jahren noch rasch verändern. Am Ende der vierten Klasse sei mancher Schüler noch ein kleines Kind, zwei Jahre später schon ein Stück erwachsener.

Die allermeisten Eltern würden die Empfehlung der Grundschule akzeptieren. Selten kommt es Fesca zufolge bei Lehrern und Eltern zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen. "Letztlich ist es so: Die Eltern haben die oberste Entscheidung", stellt sie fest. Problematisch findet es die Grundschulleiterin, wenn Eltern darauf nicht selten antworteten: "Das muss mein Kind entscheiden." Ein etwa zehnjähriges Kind sollte laut Fesca nicht entscheiden, wo es im nächsten Teil seines Lebensweges hingeht, denn sein Horizont sei völlig anders als der der Erwachsenen. Dem Kind gehe es beispielsweise darum, dorthin zu kommen, wo seine Freunde zur Schule gehen – ohne die weiteren Konsequenzen und Perspektiven zu sehen.

Persönliche Niederlage vermeiden

Wenn beispielsweise das Karl-Maybach-Gymnasium (KMG) Anmeldungen für Kinder erhält, die nicht die entsprechende Empfehlung haben, wird das Gespräch mit den Eltern gesucht, erläutert Schulleiter Christoph Felder. Bei diesem freiwilligen Gespräch solle herausgefunden werden, warum die Eltern sich anders entschieden haben als die Grundschule und wie dies gelöst werden könnte, wenn es schief geht. Es sei nicht sinnvoll, dass ein Kind "fehlbeschult" werde, weil dies in einer bitteren, persönlichen Niederlage des Kindes enden könnte.

Felder zufolge wissen die späteren Klassenlehrer am KMG nicht, welche Grundschulempfehlung ein Kind hat, damit sie unbefangen herangehen. Klar sei: "Wer das Grundtempo nicht mitgehen kann, der wird es schwer haben." Die Eltern, mit denen Gespräche geführt wurden – in diesem Schuljahr rund ein Dutzend – würden aufgefordert, von sich aus auf die Schule zuzugehen, sobald sie feststellen, dass ihr Kind überfordert ist. Ein Elternpaar nahm die Anmeldung für sein Kind nach dem Gespräch zurück.

Grundschulempfehlung als einer von vielen Faktoren

In der Gemeinschaftschule Graf Soden ist die Grundschulempfehlung einer von vielen Faktoren bei der Klassenbildung, erklärt Konrektor Ingo Droste. Hintergrund sei hier der Unterricht auf drei Niveaustufen: das grundständige Niveau bis zum Hauptschulabschluss, das mittlere Niveau bis zum Realschulabschluss und das erweiterte Niveau bis zum Abitur. Ziel sei grundsätzlich, dass alle Schüler mindestens den Realschulabschluss erreichen.

Zum laufenden Schuljahr entschieden sich 37,4 Prozent fürs Gymnasium

Im Schulamtsbezirk Markdorf (Kreis Ravensburg und Bodenseekreis) wählten für das Schuljahr 2018/2019 nach Auskunft von Stefan Meißner 37,4 Prozent der Eltern das Gymnasium, im Land Baden-Württemberg knapp 44 Prozent. Von der Grundschule Ailingen bekommen etwa 32 Prozent der Kinder die Empfehlung für das Gymnasium. Es gebe aber auch andere Faktoren bei der Entscheidung der Eltern, meint Sarah Fesca. So sei in Ailingen beispielsweise die Realschule vor Ort beliebt, weil öfter schon die Eltern dort hingingen. Und wenn das Kind höher hinaus wolle, könne es ja anschließend auf ein berufliches Gymnasium gehen, so der Gedankengang. "In anderer Umgebung würden vielleicht mehr Eltern ihr Kind gleich auf das Gymnasium schicken", so Fesca.

Von 3822 Schülern in der fünften Klasse gehen im Schuljahr 2018/2019 im Schulamtsbezirk Markdorf außer aufs Gymnasium 8,1 Prozent auf Haupt-, 36,7 Prozent auf Real- und 17,8 Prozent auf Gemeinschaftschulen, berichtet Meißner vom RP Tübingen. Grundsätzlich habe der Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung nicht zu einem völlig veränderten Wahlverhalten der Eltern geführt, sagt Thoma Reck, Kreisvorstandssprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Ravensburg/Bodenseekreis. "Die Befürchtung von reihenweisen Übergängen gegen die Empfehlungen wurde nicht bestätigt", sagt Reck. Statistisch habe es im ersten Jahr der Vorlagepflicht nur geringe Veränderungen gegeben.

Große Trends setzen sich seit Jahrzehnten fort

Die großen Trends, die teilweise seit Jahrzehnten zu beobachten seien und damit schon zu Zeiten der verbindlichen Grundschulempfehlung, hätten sich fortgesetzt. Es gab es starke Rückgänge bei den Hauptschulen sowie Zuwächse bei den Realschulen und den Gymnasien. Einig sind sich Fesca, Droste und Reck, dass die Abschaffung der verbindlichen Empfehlung gut war. Dies habe den teils erheblichen Druck auf Schüler sowie Lehrer vermindert.

