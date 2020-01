von Carina Hurst

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Wohin jetzt aber mit den Christbäumen vor der Haustür? Wir haben zahlreiche Tipps für Sie zusammengestellt.

Hier werden Christbäume abgeholt?

Im Bodenseekreis gibt es nach Angaben des Landratsamts vielerorts Straßensammlungen. Abgeholt werden die Christbäume am 11. Januar. Sammlungen gibt es unter anderem in Fischbach, Spaltenstein, Manzell, Stockerholz, Ailingen, Wiggenhausen, Bunkhofen, Weilermühle, Lottenweiler, Ittenhausen, Kluftern, Erfritzweiler und Lipach.

Sammelstellen in Friedrichshafen

In Friedrichshafen nimmt der Eine-Welt-Verein die Christbäume entgegen. Die Sammelstellen werden am Samstag, 11. Januar, von 9 bis 12 Uhr betreut, teilt der Verein mit. Sammelstellen sind: Edeka in der Altstadt, alte Festhalle, Merianschule – Werastraße, Rewe – Albrechtstraße, Ludwig-Dürr-Schule – Bushaltestelle,Schwab-/ Goethestraße, Schreieneschschule – Parkplatz, Stadtwerk am See – Kornblumenstraße, Lindenapotheke Kitzenwiese. Die Bäume werden zum Funken nach Fischbach gebracht.

Albert Weber: „Dieses Jahr hatte ich einen kleinen Christbaum, deshalb wird er dieses Mal in der Biomülltonne entsorgt. Größere Weihnachtsbäume gebe ich sonst an den Funken.“ | Bild: Carina Hurst

Anlieferung auf die Deponie

Das Abfallwirtschaftsamt sammelt selbst keine Christbäume ein, da der Eine-Welt-Verein die Bäume in Friedrichshafen schon seit Jahren in Abstimmung mit dem Landkreis abholt. Als weitere Möglichkeit gibt die Stadt auf Nachfrage die Anlieferung von Christbäumen auf der Deponie an, da die Bäume als Gartenabfall behandelt werden.

So können Reste auch verwendet werden

Wenn die Zweige der Christbäume noch frisch genug sind, können sie auch anderweitig genutzt werden. Man könne zum Beispiel ein Kiefern- oder Fichtennadelbad herstellen. Auch ein Tee kann aus den kleingeschnittenen Nadeln gemacht werden, lautet ein Tipp auf der Internetseite smarticular.

Winterschutz für andere Pflanzen

Tannenzweige sind laut Gartenexperten auch ein guter Winterschutz für Rosen. Liegt kein Schnee, der als Isolierung dienen kann, benötigen auch Frühblüher wie Schneeglöckchen oder Narzissen Schutz vor Frost und Kälte. Jene vom Christbaum übrig gebliebenen Zweige können dann als alternative Abdeckung genutzt werden.

Arthur Schick: „Unseren Christbaum geben wir jedes Jahr für den Funken ab. Die verbrennen ihn dann.“ | Bild: Carina Hurst

Reisig ist auch nutzbar für die Tierwelt

Laut Informationen des Naturschutzbunds (Nabu) kann ein Reisighaufen im Garten sogar Wildtieren, etwa Igeln, als Unterschlupf und Winterquartier dienen. Zusätzlich stellt ein solcher Haufen für Insektenfresser einen Futterplatz dar. Insekten sammeln sich dort nämlich gerne an und dienen den Tieren dann als Nahrung.

Ab in den Kamin mit dem Baum?

Das Verfeuern ist bei Kaminbesitzern weit verbreitet, um den alten Christbaum noch zu verwenden. Nicht alle Teile des Baumes sind für die zeitnahe Verbrennung nach den Festtagen allerdings geeignet. Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks rät außerdem, die Reste naturbelassen und luftgetrocknet in den Ofen zu geben.

Wie viele Christbäume bleiben übrig?

Der Obsthof Arnold in Kluftern hat in der Vorweihnachtszeit selbst Christbäume verkauft. Allerdings würden die Weihnachtsbäume dort überwiegend nach Bedarf gefällt werden. „Somit bleiben wenige Bäume übrig“, heißt es beim Obsthof Arnold auf Nachfrage. Das, was übrig bleibt, wird dann gehäckselt und für den Kompost verwendet.

Das sollte vorher unbedingt entfernt werden

Lametta, Drähte, Christbaumschmuck und sonstige nicht kompostierbare Materialien sollten bei sämtlichen Entsorgungsarten und auch bei der Verwendung im Garten vorher gründlich entfernt werden.

Upcycling statt Biomülltonne

Das Geo-Magazin gibt auf seiner Webseite zahlreiche Tipps zu den Verwendungsmöglichkeiten der ausgedienten Weihnachtsbäume. Unter anderem können die Tannennadeln als Schneckenabwehr im Garten fungieren. Die Schnecken kriechen nämlich nicht gerne darüber und somit bleiben die Pflanzen geschützt.