Während Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren in den Räumen der Wissenswerkstatt spielerisch und fröhlich bei ausgelassener Stimmung mit Magneten experimentierten, erhielt der Verein im Nebenzimmer einen offiziell besiegelten Geldsegen. Eine viertel Million Euro, verteilt über fünf Jahre.

MTU-Ausbildungsleiter Martin Stocker (li.) und Robert Vöhringer, Geschäftsführer der Wissenswerkstatt, experementieren mit Kindern vom MTU-Kindergarten. | Bild: Stefanie Canfield

Nach mehreren Versuchen, das Unternehmen Rolls-Royce Power Systems AG (RRPS) als Teilnehmer für den Verein zu gewinnen, lag am Mittwoch der Vertrag zur Förderung mit jährlich 50 000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren zur Unterschrift bereit. "Wir freuen uns sehr, RRPS nun mit an Bord zu haben", sagte Robert Vöhringer, Geschäftsführer der Wissenswerkstatt.

Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender von RRPS, betonte die Wichtigkeit dieser Förderung: "Wir wollen junge Menschen für Technik begeistern." RRPS-Vorstand Marcus A. Wassenberg zeigte sich ebenfalls erfreut über die Partnerschaft. Die Wissenswerkstatt sei eine förderungswürdige Institution, betont er. "Wir wollen unserer Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber der Region Rechnung tragen", fügte er hinzu. Es sei wichtig, bei Kindern schon frühzeitig den Spaß an Technik zu wecken. Im Rahmen des Sponsoring erhält RRPS einen Sitz im Vorstand des gemeinnützigen Vereins Wissenswerkstatt. Der Verein wählte MTU-Ausbildungsleiter Martin Stocker in dieses Amt.

Die Wissenswerkstatt wurde 2009 vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) gegründet und bietet Kindern und Jugendlichen Programme an, um technische Zusammenhänge im Praxisbezug besser sichtbar zu machen. Auch die Kinder vom MTU-Betriebskindergarten waren bei ihrem ersten Besuch in der Wissenswerkstatt ganz begeistert von den tollen Versuchen, die sie dort mit Magneten machen durften. Denn nur mit praktischen Erfahrungen entsteht Freude und Spaß am Umgang mit Technik.