Noch sei nichts entschieden, weil unklar ist, ob Land oder der Bund dafür zuständig sind. Vorläufig geht am Bodensee-Airport der reduzierte Flugbetrieb weiter.

Am Montagmittag standen Gerüchte im Raum, die Landesregierung plane, den gesamten Flugbetrieb in Baden-Württemberg einzustellen. Das aber konnte Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr am Montag gegenüber dem SÜDKURIER nicht bestätigen.