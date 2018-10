von SK

Wie die Polizei berichtet, kam der Junge am Nachmittag mit seiner Mutter zum Revier. Der Sechsjährige gab an, dass er aus dem Bus ausgestiegen sei und ihn daraufhin ein unbekannter Mann gefragt habe: "Willst Du mit mir mitkommen?" Da ihn seine Mutter bereits über die möglichen Gefahren aufgeklärt habe, habe er dies sofort verneint und die Flucht in Richtung seines Wohnhauses ergriffen. Eltern, deren Kindern Ähnliches passiert ist, melden sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein