Er ist ein seltener Gast in der ZF-Arena, der Volleyballhochburg in der Stadt, seit er 2016 als Chefcoach der VfB-Profis zurücktrat. In den vergangenen drei Wochen allerdings war er wieder fast täglich da an seiner alten Wirkungsstätte: Stelian Moculescu. Der erfolgreichste deutsche Volleyballtrainer ist – zumindest in der Halle – seither im selbst gewählten Ruhestand, Trainer a.D. sozusagen. Dieser Tage war er wieder voll im Dienst – der deutschen Nationalmannschaft. „Stelu“ trainierte mit rund 20 Volleyballern, die zum erweiterten Kader des Nationalteams gehören. Darunter sind einige ehemalige oder aktuelle Spieler des VfB Friedrichshafen wie Daniel Malescha, Jakob Günthör oder Jannis Hopt.

Stelian Moculescu im Gespräch mit Zuspieler Johannes Tille, der sich beim Meistermacher ein paar Tipps abholt. | Bild: Katy Cuko

69 Jahre alt ist der Trainerfuchs inzwischen, der sportlicher denn je an der Seitenlinie in der Arena agiert. Mit seinem einst heiß geliebten Sport hat er nach 19 Jahren als Titelsammler beim VfB in der Bundesliga und auf europäischer Ebene eigentlich nicht mehr viel am Hut. Statt mit dem Volleyball zu pritschen, schlägt er lieber auf dem Golfplatz ab. Aber so ganz kann er es doch nicht lassen. „Das macht mir wirklich Spaß hier. Da sind ein paar sehr talentierte Jungs dabei“, sagt er, während die Jungs schwitzend übers Feld spurten.

„Giani hat mich gefragt, ich hab‘ ja gesagt“

Dass er sich für den insgesamt vierwöchigen Lehrgang als Trainer auf Zeit engagieren ließ, war dem Ruf des deutschen Bundestrainers Andrea Giani zu verdanken, den er sehr schätzt. „Er hat mich gefragt, und ich hab‘ ja gesagt.“ Wenn der Lehrgang in Kienbaum oder sonstwo stattgefunden hätte, wäre das trotzdem nichts geworden. Vier Wochen weg von daheim in Langenargen: Das möchte er sich eigentlich nicht mehr antun.

Dabei war er im vergangenen Jahr deutlich länger weg und Wahl-Berliner auf Zeit. Ausgerechnet der ärgste Titelrivale der Häfler Volleyballer engagierte Stelian Moculescu auf der Zielgeraden der Meisterschaft, und der coachte die Hauptstädter zum Sieg – in der ZF-Arena. Die alten Geschichten entlocken der Trainer-Ikone heute aber nur noch ein verschmitztes Lächeln.

Der langjährige Trainer der VfB-Volleyballer, Stelian Moculescu, war mal wieder drei Wochen am Stück in der ZF-Arena zugange – als Trainer der deutschen B-Nationalmannschaft. | Bild: Katy Cuko

Gestern ging der Lehrgang zu Ende, bei dem es vor allem um technische Feinheiten am Ball und auf dem Spielfeld ging. Dass er mit jungen Spielern gut klar komme, sei ja nun kein Geheimnis, so Moculescu. Die vier Wochen waren anstrengend, gibt er zu. Sich wieder jeden Tag in die Halle stellen wolle er sich nicht mehr – Erfahrung hin oder her. Am Montag werde er noch mal einen Abstecher nach Wien machen, weil er da noch zwei Beachvolleyballer betreut. Im Nachbarland war „Stelu“ nach seinem Abschied beim VfB Nationaltrainer der Sand-Volleyballer. „Das artet aber nicht in Arbeit aus“, meint er schmunzelnd. Und freut sich über zwei Flaschen Wein, die ihm die Spieler mit einem großen Dankeschön zum Abschied geschenkt haben.