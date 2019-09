Matthias und Sarina Liebhardt aus Friedrichshafen sind mit ihrem kleinen Sohn Ben auf Hochzeitsreise in Antalya in der Türkei. Sie haben mit Öger Tours gebucht, einer Tochter der deutschen Thomas Cook. Mitten im Urlaub dann die Nachricht: Thomas Cook ist insolvent. Der Beginn einer Odyssee.

Die ersten Tage der Flitterwochen in der Türkei sind wunderschön. Sarina und Matthias Liebhardt genießen die Zeit zu dritt mit ihrem 16 Monate alten Sohn. Am 31. August hatten sie geheiratet, das zweite Kind ist unterwegs. Am 18. September ging es