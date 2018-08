Friedrichshafen vor 3 Stunden

Weshalb am Dienstagabend ein Polizeihubschrauber über Friedrichshafen unterwegs war

Die Beobachtung eines Zeugen hat am Dienstag gegen 19.30 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in Friedrichshafen ausgelöst. Nach Polizeiangaben hatte der Zeuge beobachtet, wie ein Mann im Bereich des Stadtbahnhofs aus einem Auto heraus mit einem Schwert hantierte. Ein anderer Mann im Wagen hielt eine Pistole in der Hand.