Wer haftet, wenn ein Testfahrzeug in einen Unfall verwickelt ist? Initiatoren geben Antworten zur Teststrecke für automatisiertes Fahren

Im Riedleparktunnel gibt so manches Autoradio auf. Weshalb das bei der Sicherheitstechnik von Testfahrzeugen nicht der Fall sein dürfte, wurde bei einer Informationsveranstaltung zur Teststrecke für automatisiertes Fahren in Friedrichshafen erklärt. Mit der Aufrüstung der ersten vier Ampelanlagen bis Ende Oktober geht die Teststrecke bald in Betrieb.