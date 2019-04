Wenn die Schiebetüren auseinandergleiten, dringt er bis nach draußen: der feucht-warme Luftschwall mit Chlor-Note. Vereinzelt ziehen Shampoo-Duftwolken von den Duschräumen den langen Gang entlang, vorbei an den Umkleidekabinen und dem Kassenbereich, bis an die Eingangstür.

Nun sind die Tage des Ortes, an dem Generationen von Häflern den unverwechselbaren Geruch nach Hallenbad kennengelernt haben, bald gezählt.

Der Eingangsbereich des Hallenbads an der Ehlersstraße. (Archivbild) | Bild: Andreas Ambrosius

Abschiedsfeier im Hallenbad

Am kommenden Sonntag, 28. April, gleiten die Schiebetüren des Bads an der Ehlersstraße letztmals für die Öffentlichkeit auseinander. Wer an jenem Tag noch ein paar Abschiedsbahnen ziehen möchte, hat von 9 bis 17 Uhr die Möglichkeit dazu. Einer Mitteilung aus dem Rathaus zufolge soll es am Sonntag außerdem "eine kleine Abschiedsfeier" geben. Im Mai finden im Hallenbad nur noch Schul- und Vereinssport statt.

Mit der Schließung des Hallenbads rückt nun auch dessen Abriss näher. Dass in dem Bereich Veränderungen anstehen, lässt sich auf dem Grundstück längst auch unschwer erkennen. Nach Rodungsarbeiten wurde mit den Vorbereitungen für den Neubau des Projekts Karl-Olga-Park begonnen.

Frei- und Strandbäder öffnen im Mai

Verlockender als ein feucht-warmer Luftschwall mag manchem über das frühsommerliche Oster-Wochenende womöglich schon ein Sprung in kühles Nass erschienen sein. In den drei Freibädern in Friedrichshafen laufen nach Auskunft von Stadtsprecherin Monika Blank seit März die Vorbereitungen für die Saison. Diese beginnt im Frei- und Seebad in Fischbach bereits am Mittwoch, 1. Mai, im Häfler Strandbad sowie im Wellenfreibad Ailingen am Samstag, 11. Mai.

Liegewiese im Strandbad wird etwas größer

"Momentan werden die bereits gefüllten Becken hochgeheizt, damit die notwendigen Temperaturen erreicht werden. Zudem findet derzeit die Chlorung der Becken statt", schildert Blank. Bei Probeläufen werde die Badewassertechnik getestet. Außerdem stehen Reinigungsarbeiten auf dem Programm. Eine sichtbare Veränderung werden Besucher des Häfler Strandbads bemerken.

Der Rückbau der Terrasse beim dortigen Seewasserwerk ist Blank zufolge fast abgeschlossen. Die Fläche, auf der die bereits seit Jahren gesperrte, marode Aussichtsplattform abgerissen wurde, soll nun der Liegewiese zugeschlagen werden.

Termin für Eröffnung des Sportbads steht

Wer auch nach Schließung des Hallenbads lieber drinnen schwimmen will, muss sich zwar noch für einige Wochen gedulden, doch auch im neuen Sportbad wird die Eröffnung vorbereitet. Ab Samstag, 8. Juni, sollen in Friedrichshafen vier Bäder geöffnet haben.

Das neue Sportbad, hier ein Blick auf das Außenbecken, soll nach aktuellem Planungsstand nun am 8. Juni eröffnet werden. | Bild: Stadtverwaltung Friedrichshafen