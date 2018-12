von Julian Singler

Während Sommerliebhaber in den kalten Wintermonaten gut und gerne auf Schneefall verzichten können und sich bereits auf den Seespaziergang bei strahlendem Sonnenschein freuen, sehnt sich manch ein Wintersport-Fan weißbedeckte Landschaften herbei. Kinder holen ihre Schlitten aus dem Keller und stürzen sich die Berge hinunter. Andere fahren Snowboard oder Ski. Egal aber, ob man ihn nun mag oder nicht: Der Schnee bringt einige Pflichten mit sich. Was Anwohner beachten müssen, fasst der SÜDKURIER zusammen.

Thomas Natzke (rechts), Inhaber des TN-Hausmeisterservices, und Achim Stengele mit einem ihrer Gator-Nutzfahrzeuge. | Bild: Julian Singler

Wer ist zuständig? Laut des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) müssen Straßen und Wege grundsätzlich von der Kommune geräumt werden. Diese Pflicht kann aber, wie in Friedrichshafen, an die Bürger weitergegeben werden. Die sogenannte Streupflichtsatzung verpflichtet alle Straßenanlieger dazu, bei Eis und Schnee zu räumen. Straßenanlieger sind Eigentümer und Besitzer, auch Mieter und Pächter, von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder an dieser eine Zufahrt oder einen Zugang haben. Rentner Hans-Peter Konon schippt selbst. "So lange ich gesund und mobil bin, geht das", sagt er. Andere vergeben die Arbeiten. "Die viele Arbeit während des Winterdienstes ist positiver Stress für uns", erklärt beispielsweise Achim Stengele vom TN-Hausmeisterservice in Friedrichshafen.

Welche Flächen müssen geräumt werden? Anwohner müssen Gehwege und Siedlungsstraßen auf einer Breite von einem Meter räumen. Jetzt noch einen Dienst fürs Schippen und Streuen zu engagieren, ist nach Angaben von Achim Stengele schwierig. Er betont: "Wir beginnen im August mit der Planung, die spätestens Ende Oktober abgeschlossen ist.

In welchem Zeitraum muss geräumt werden? Werktags ist bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr zu räumen. Die Räumpflicht endet jeweils um 20 Uhr. Laut Achim Stengele müssten Räumdienste öffentliche Gebäude mit viel Verkehr zuerst räumen. "Ansonsten versuchen wir abzuwechseln, sodass jeder mal zuerst dran ist.

Welche Materialien dürfen gestreut werden? Splitt und Sand. Auftausalz ist laut einer Mitteilung der Stadt nur bei Glatteis, Eisregen oder zum Auftauen festgetretener Eis- und Schneerückstände erlaubt. In diesen Fällen wäre ohne das Auftausalz die Sicherheit von Fußgängern nicht gewährleistet.

Worauf sollte beim Räumen geachtet werden? Der Schnee darf weder dem Nachbarn vor die Türe geschippt, noch auf die Straße geschoben werden. Der Schnee vor Grundstückseinfahrten und Gehwegen sollte auf dem eigenen Grundstück angehäuft werden. Wenn das aus Platzgründen nicht möglich ist, sollten Anwohner entweder einen Schneewall entlang des Bordsteins anhäufen oder entlang der Grundstücksgrenze sammeln. In Mehrfamilienhäusern bietet sich eine Arbeitsteilung an. "Bei uns im Haus leben drei Familien. Wer Kehrwoche hat, der schippt. Das klappt gut und es wird sich auch gegenseitig geholfen", sagt zum Beispiel die Häflerin Ingrid Waldmann.

Was passiert, wenn Anwohner nicht schippen? Kommen Bürger der Streupflichtsatzung nicht nach, handeln sie ordnungswidrig. In der Folge droht ihnen eine Geldstrafe. Dieses Bußgeld kann zwischen 5 und 500 Euro betragen. Stürzt beispielsweise ein Fußgänger oder Radfahrer, weil der Anwohner nicht geräumt hat, haftet der Straßenanlieger persönlich für den Unfall. Alfons Bodenmiller findet das Schippen ohnehin nicht lästig: "Ich räume selbst und nehme es sportlich."

Dringlichkeitsstufen Schneit es stark und ununterbrochen und die Schneedecke beträgt mehr als drei Zentimeter, arbeiten die Städtischen Baubetriebe nach einem extra darauf ausgelegten Räumplan. Bei Glätte und geringem Schneefall kommt der Streuplan zum Einsatz. Die Straßen, die bei Schnee und Eisglätte geräumt werden müssen, sind in drei Dringlichkeitsstufen unterteilt. Dringlichkeitsstufe 1: Sie hat oberste Priorität. Hierunter fallen besondere Gefahrenstellen und sämtliche, in geschlossener Ortslage verlaufende, Bundesstraßen sowie andere vorrangige Straßen. Straßen, in denen Linien- und Schulbusse fahren, sowie alle verkehrswichtigen Hauptverbindungen zu den einzelnen Ortsteilen, gehören ebenfalls in diese Stufe. In diesen Straßen räumen die Mitarbeiter der Städtischen Baubetriebe zuerst.

In diese Stufe werden beispielsweise Hauptzubringerstraßen zu den Wohngebieten eingeteilt. Dringlichkeitsstufe 3: Straßen dieser Dringlichkeitsstufe sind erst an der Reihe, wenn die Straßen der anderen beiden Stufen geräumt sind und der Verkehr dort reibungslos verläuft. Zur dritten Kategorie zählen alle Straßen mit geringer Verkehrsbedeutung wie Nebenstraßen in Wohngebieten. Informationen im Internet: www.friedrichshafen.de