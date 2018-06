Autonomes Fahren macht es möglich: Der Paketlieferant braucht sich nicht mehr um seinen Lieferwagen kümmern, weil der sich selbst einen Parkplatz sucht. Eine Virtual-Reality-Brille zeigt ihm genau, wo er das Paket ablegen muss. Diese Vision wird derzeit bei ZF in Friedrichshafen entwickelt und getestet.

Das rasante Wachstum des Onlinehandels setzt Paketzusteller unter Zugzwang: Bis 2021 soll die Zahl der jährlich zugestellten Päckchen allein in Deutschland die Vier-Milliarden-Marke übersteigen. Gleichzeitig wollen Kunden immer öfter selbst bestimmen können, wann und wo sie ihre Sendung in Empfang nehmen. ZF hat nun einen rein elektrisch angetriebenen Innovation Van entwickelt, der genau diese Probleme lösen soll.

Bild: Mommsen, Kerstin

Der Innovation Van von ZF ist mit autonomen Fahrfunktionen nach Level 4 ausgestattet. Der Lieferwagen manövriert eigenständig durch das urbane Umfeld, hält die Spur auch bei Straßen ohne Fahrbahnmarkierungen, erkennt Ampeln ebenso wie Verkehrszeichen und reagiert auf plötzliche Gefahrensituationen.

Video: Mommsen, Kerstin

Das gesamte ZF-Sensorset bestehend aus Kamera-, Radar- und Lidarsensoren sorgt dafür, dass der Lieferwagen seine Umgebung jederzeit vollumfänglich wahrnimmt. Der Zentralcomputer ZF ProAI übernimmt die Steuerung, verarbeitet die von den Sensoren generierten Daten und lässt das Fahrzeug auch auf komplexe Situationen angemessen reagieren.

Video: Mommsen, Kerstin

Für Paketboten besonders hilfreich ist die Fernsteuerung via Tablet: Sind zwei Adressen so nah beieinander, dass sich die Strecke besser zu Fuß bewältigen lässt, folgt der Innovation Van dem Zusteller wie an einer virtuellen Leine.

"Findet sich vor einer Adresse kein Parkplatz, kann der Paketbote das Fahrzeug zum nächsten Stopp vorausschicken, wo es selbstständig eine Haltemöglichkeit sucht", erläutert ZF-Ingenieur Gerhard Gumpoltsberger.

Gerhard Gumpoltsberger | Bild: Mommsen, Kerstin

Viele Fahrer der Paketdienste haben oft das Problem, dass sie die genaue Adresse nicht finden, wo das Paket abgegeben werden soll. Eine Virtual-Reality-Brille hilft nun genau dabei: Sie gibt dem Boten genaueste Anweisungen, was er als nächstes zu tun hat, wohin er gehen muss und wo genau das Paket abgegeben werden soll.

Bild: Mommsen, Kerstin

„Mit unserem Innovation Van haben wir ein umfassendes Lösungspaket für die Anforderungen der Zustellerbranche entwickelt“, sagt Gerhard Gumpoltsberger, Leiter Innovationsprojekte bei ZF.

Video: Mommsen, Kerstin

Wann diese Vision jedoch Wirklichkeit wird, ist noch nicht absehbar, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch nicht geschaffen sind. Noch muss der Fahrer eines Wagens immer die Kontrolle darüber haben – doch schon in wenigen Jahren könnte die Zukunft bereits auf unseren Straßen angekommen sein.

