"Das ist nicht mehr meine SPD", sagt Christine Heimpel und bestätigt im Gespräch mit dem SÜDKURIER ihren Parteiaustritt. Die Sozialdemokraten schlagen ihrer Meinung nach eine mehr und mehr nicht-soziale Linie ein. Eine Richtung, die sich nicht mehr mit ihren Werten und ihrer Grundhaltung decke, beobachte sie bei der SPD auf Bundes- und Landesebene, aber auch vor Ort, in Friedrichshafen, wo Heimpel seit 2014 Gemeinderätin ist. Als nun parteiloses Mitglied des Gremiums werde sie sich der Grünen-Fraktion anschließen, sagt Heimpel. Ein unmittelbarer Wechsel von einer Partei in eine andere entspreche ihr nicht, für die Zukunft schließt sie eine Grünen-Mitgliedschaft aber nicht aus.

Die derzeit laufende Dezernentensuche im Häfler Rathaus sei einer der beiden Punkte, die den Gedanken an einen Austritt konkret werden ließen, sagt Heimpel. Ihre Kritik an Dieter Staubers Bewerbung um die Nachfolge Holger Krezers will sie nicht in seiner Person begründet sehen. "Aber ich finde, dass wir jemanden von außen nehmen sollten", erklärt Heimpel, die außerdem von fraktions- und parteiinternen Spannungen spricht und dabei unter anderem den Umgang mit Frauen kritisiert. Die Bewerbung Staubers habe "das Ganze ganz eng und klein gemacht". Der zweite Punkt sei die Abstimmung über die Erhöhung der Freibadpreise in der Stadt gewesen. Heimpel hatte damals gegen ihre bisherige Fraktion gestimmt. "Ich verstehe nicht, wie eine SPD dem so zustimmen kann", sagt sie. Ihre Argumentation, dass Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen benachteiligt würden, sei auf kein Verständnis gestoßen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein