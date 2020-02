Ein Streifenwagen hält mitten in der Fußgängerzone. Zwei Polizisten steigen aus, öffnen die Kofferraumklappe. Beide legen schusssichere Westen an. Die Polizistin nimmt eine Maschinenpistole heraus, hält sie eng und teils verdeckt am Körper. Beide Beamten stehen erst wartend hinter dem Streifenwagen. Keine 100 Meter weg warten zwei weitere Polizisten in einem Hauseingang, auch ihr Streifenwagen parkt in der Fußgängerzone. Eine beängstigende Szene für jene, die das Geschehen beobachten. Auch wenn nicht viele Menschen unterwegs sind an diesem stürmischen Montagvormittag.

Gut zehn Minuten passiert nichts. Die Beamten verständigen sich über Sprechfunk, beobachten, warten weiter ab. Dann laufen vier Beamte in den Telekomshop in der Wilhelmstraße. Die Mitarbeiter dort wirken alles andere als aufgeregt. Nichts geschieht. Die Polizisten laufen ins Obergeschoss, erscheinen wieder im Laden.

Etwa eine Viertel Stunde später – zwischenzeitlich fuhr ein dritter Streifenwagen durch die Fußgängerzone – verlassen erst zwei Beamte, wenig später die anderen beiden Polizisten den Shop. Was war los? Ein Anruf beim Polizeipräsidium in Ravensburg bringt schnell Klarheit: Ein Überfall-Alarm hatte die Polizei auf den Plan gerufen, teilt ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung mit. Nur: Es war ein Fehlalarm. Kein Raub, keine Bedrohung. Warum die Meldeanlage, mit der die Polizei unmittelbar gerufen werden kann, auslöste, bleibt unklar.