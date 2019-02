Die Weinstube Glückler in der Olgastraße ist seit Jahrzehnten in Friedrichshafen bekannt und beliebt. Umso mehr sorgte eine Nachricht vom Abriss in der Facebook-Gruppe "Friedrichshafen – damals, gestern, heute" für großen Wirbel. Doch nun stellt sich heraus, dass niemand juristisch befugt wäre, dies überhaupt zu veranlassen.

Zunächst recherchierte der SÜDKURIER und fand heraus, dass weder die Pächterin noch die Stadt etwas vom angeblichen Ende des beliebten Lokals etwas wussten. Der Verfasser des ominösen Facebook-Beitrages reagierte auf mehrere Anfragen des SÜDKURIER bis heute nicht. Aber wir wollten trotzdem weiter zur Aufklärung des Falles beitragen. Und recherchierten weiter.

Friedrichshafen Ein Facebook-Beitrag ist Schuld: Die Gerüchteküche um die Weinstube Glückler brodelt Das könnte Sie auch interessieren

Die Weinstube Glückler gehörte ursprünglich Franz Glückler, der nach dem Krieg aus dem Weinverkauf ein Restaurant machte. Als er 1973 starb, führte sein Sohn Helmut das Restaurant bis zu seinem eigenen Tod 1994. Danach verpachtete dessen Frau Marcelle Grimaud-Glückler das Restaurant. Sie starb im September 2017. Seither ist ihr Nachlass nicht geregelt, wie eine Nachfrage des SÜDKURIER beim zuständigen Nachlassgericht in Tettnang ergab. "Das Verfahren ist noch anhängig und wird derzeit noch bearbeitet", teilt Pressesprecher Martin Hussels-Eichhorn mit. Auch eine enge Vertraute der Familie, die namentlich nicht in Erscheinung treten möchte, bestätigt gegenüber dieser Zeitung, dass noch längst kein Erbe benannt ist. Und damit wäre ein Abriss juristisch nicht möglich.

Friedrichshafen Wie Franz Glückler zum Namen "Meister Hobelspan" kam Das könnte Sie auch interessieren

Gegenüber der Weinstube liegt ein Grundstück, das derzeit brach liegt und auf dem jüngst einige Bäume gerodet wurden. Hier soll dagegen tatsächlich gebaut werden. "Für das Grundstück wurde eine Baugenehmigung erteilt, gegen die von den Angrenzern Widerspruch erhoben wurde.

Auf diesem Grundstück in der Klosterstraße soll gebaut werden. Bild: Kerstin Mommsen | Bild: Mommsen, Kerstin

Das Verfahren wurde deshalb zuständigkeitshalber an das Regierungspräsidium abgegeben", bestätigt eine Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. Anwohner des Grundstückes wurden nach Informationen dieser Zeitung darüber informiert, dass auf dem Gelände ein Garni-Hotel errichtet werden soll.