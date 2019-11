Handwerkskunst und Leckereien, Chormusik und Blaskonzerte, Nikolaus- und Märchenstunde: Der Tettnanger Weihnachtsmarkt im Neuen Schloss fasziniert am ersten und zweiten Adventswochenende mit festlicher Stimmung. Im Ehren- und Innenhof finden Besucher von der Kerze bis zur Seife, vom Babyfell bis zum Dinkelkissen, vom Steckenpferd bis zum Plüschtier, vom Regenschirm bis zur Gewürzmühle alltagstaugliche, kunstfertige und ausgefallene Geschenke. Auf der Bühne erklingen – mal fröhlich, mal feierlich, mal klassisch, mal modern – die weihnachtlichen Weisen der Kapellen und Chöre, Ensembles und Bands aus Tettnang und Umgebung. Kinder begleiten den Nikolaus, lauschen der Märchenfee, basteln Sterne oder backen Stockbrot am Lagerfeuer. Das Kinderkarussell und Ponyreiten sind besondere Extras. Mit leckeren Köstlichkeiten, schwäbischen Spezialitäten, Feinem vom Grill und duftenden, heißen Getränken verwöhnen die Tettnanger Gastwirte. Für besinnliche Momente seien die Konzerte und Meditationen in den Kirchen empfohlen. Die Tettnanger Schlossweihnacht ist vom 29. November bis 1. Dezember sowie vom 6. bis 8. Dezember geöffnet und empfängt die Gäste freitags von 17 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Und noch ein Tipp: Im Südflügel des Neuen Schlosses präsentiert der Krippenverein Friedrichshafen orientalische und alpenländische Krippen, Künstlerkrippen und eine große Krippe von Angela Tripi aus Palermo. Der Eintritt hier kostet 3,50 Euro, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Wenn Engel schweben

Engele: Über der Isnyer Schlossweihnacht schwebt jeden Abend der Engel. Bild: Isny Marketing/Rau

Die 11. Isnyer Schlossweihnacht lädt dazu ein, zauberhafte Stunden in fröhlicher Runde im geschützten Innenhof des Isnyer Schlosses zu erleben. Die Besucher erwartet von Mittwoch, 4. Dezember bis Sonntag, 8. Dezember ein Weihnachtsmarkt mit ausgesuchtem Angebot und stimmungsvollem Kulturprogramm. Die Isnyer Schlossweihnacht bietet einiges mehr als Bratwurst und Glühweinduft. In der heimeligen Atmosphäre genießen Einheimische und Gäste regionale Spezialitäten wie Wildgerichte, Dinnete und heiße Maroni. Internationale Leckerbissen aus den Partnerstädten, Bigosch aus Polen oder Lachs aus Finnland am offenen Feuer, lassen den Besuch der Schlossweihnacht zu einem kulinarischen Erlebnis werden. In den geschmackvoll dekorierten Hütten gibt es hochwertiges Kunsthandwerk aus der Region und viel Selbstgemachtes. Täglich wechseln die interessanten Kunst- und Handwerksvorführungen in der Remise. Auf der Freilichtbühne im Schlosshof singen und spielen jeden Abend verschiedene Musikgruppen und Chöre, von der Jodlergruppe bis zum Kinderchor. Begleitend gibt es anspruchsvolle Darbietungen im Schloss oder in den Kirchen. Ans Herz gewachsen ist den Isnyern die Tradition des Engelefliegens. Allabendlich schwebt ein Engel vom Abthaus und verzaubert die Besucher. Im himmlischen Postamt warten die Engel auf die Wunschzettel der Kleinen und beim Besuch des Nikolaus am 6. Dezember leuchten alle Kinderaugen.

Ein Feuer im Winter

Die ZirkusAkademie verzaubert die Zuschauer mit ihrer atemberaubenden Feuershow.

Ein Feuer lodert in seiner Feuerschale, es ist kalt, die Menschen wärmen sich, manche grillen Stockbrot. Eine Szene, die es alljährlich auf dem Winterfeuer gibt – dem Adventsmarkt der Stiftung Liebenau. In diesem Jahr findet er wieder am 3. Adventswochenende statt, genauer am Freitag, 13. und Samstag, 14. Dezember. Im Innenhof des Liebenauer Landlebens eröffnet sich eine ganz besondere Atmosphäre. Die schön geschmückten Holzbuden laden zum Bummeln ein, es gibt Selbstgemachtes aus den Werkstätten, gefertigt von Menschen mit Behinderungen für Menschen mit und ohne Behinderungen. Man begegnet sich, man kommt ins Gespräch. Eröffnet wird der Markt am Freitagnachmittag mit dem Liebenauer Chor unter der Leitung von Martin Dücker. Am Samstag können die Besucher sich wortwörtlich übers Gelände kutschieren lassen. Der Holzhof bietet dann die Gelegenheit, von 10 bis 16 Uhr einen Christbaum zu erwerben. Und, wer zwischendurch Lust hat, darf sich beim Adventskonzert der Dommusik St. Eberhard Stuttgart in der Liebenauer Kirche in Weihnachtsstimmung bringen lassen. An beiden Tagen zeigt die Zirkus-Akademie in einer beeindruckenden Show ihr Können, passend zum Thema Feuer.

Nikolaus bringt Musik

Pünktlich zum ersten Advent, findet wieder der traditionelle Nikolausmarkt in Wittenhofen statt. Bild: Wolf-Dieter Guip

Nikolausmarkt im Deggenhausertal: Am ersten Adventswochenende findet wieder der traditionelle Nikolausmarkt im Schulhof in Wittenhofen statt. Auch in diesem Jahr wird der Nikolaus am Sonntag um 14.30 Uhr die Kinder auf dem Markt besuchen. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Musikvereine der Gemeinde sowie der Gospelchor Deggenhausertal. Am Samstag ist der Nikolausmarkt von 18 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.