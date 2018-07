Friedrichshafen vor 1 Stunde

Wasserschutzpolizei rettet 28-jährigen Schlauchbootfahrer vor Fischbach

Den Wind hatte er nach Polizeiangaben völlig unterschätzt: Ein 28-jähriger Mann ist am Montagabend mit seinem Schlauchboot vor Fischbach immer weiter auf den See getrieben. Rund zwei Kilometer vom Ufer entfernt wurde er von einer Bootsstreife der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen an Bord genommen.