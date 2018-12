von Julian Singler

Rüsselnase, rote Borstenhaare, Froschfüße und ein prallrunder Trommelbauch: Die Kinderbuch-Figur "Sams" kennt wohl wirklich Groß und Klein. Im Gesicht hat das Wesen blaue Wunschpunkte. Jeden dieser Punkte verwendet Herr Taschenbier für einen seiner Wünsche. Schwierige Wünsche erfordern sogar zwei oder drei Punkte auf einmal.

Am Mittwochabend kürten das Spielehaus und das Medienhaus am See mehrere Preisträger, die sich an der sogenannten Sams-Aktion beteiligt haben. Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren wurden an elf Schulen und im Medienhaus nach ihren persönlichen Wünschen gefragt, die sie in Form eines Fragebogens äußerten. Insgesamt beteiligten sich 469 Kinder an der Aktion, bei der sie in die Rolle von Herr Taschenbier schlüpften. Die ausgefüllten Wunschzettel konnten im Rathaus, im Spielehaus und im Medienhaus in die Sams-Wunschmaschine eingeworfen werden.

Jutta Kubalczyk vom Medienhaus am See, die am Mittwoch als Herr Taschenbier verkleidet war, führte durch die Veranstaltung im Häfler Spielehaus. "Das Sams liegt leider krank im Bett und kann nicht hier sein", sagt sie zu seiner Abwesenheit. Als Ersatz wäre aber das Stoff-Sams gekommen.

Nach der Begrüßung berichtet Jutta Kubalczyk von den Wünschen der Kinder. "Die meisten von euch haben ganz ähnliche Wünsche. Für die Familien wünscht ihr euch Gesundheit, Glück und Zusammenhalt." Aber auch mehr Freizeit für gemeinsame Unternehmungen wäre Kubalczyk zufolge ein häufig genannter Wunsch. Da seien dann die Eltern gefordert, sagt sie mit einem Lachen.

Ausreichend Pause wäre schön

Auch in der Schule würden sich die Kinder nach Aussage von Jutta Kubalczyk grundsätzliche Dinge wünschen. "Ihr wünscht euch eine schöne Schulzeit ohne Streit. Auch ein guter Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft ist euch wichtig", erläutert die Medienhaus-Mitarbeiterin. Nette Lehrer, viele Ausflüge und längere Pausen wären wünschenswert. Kubalczyk mit einem Schmunzeln: "Am besten wäre es doch, wenn der Unterricht in Zukunft so lange dauert wie die Pausen und die Pausen so lange wie die Schulstunden."

Besonders wichtig ist den Kindern der Spielplatz in der Nähe. Hier steht der Wunsch nach mehr Spielgeräten hoch im Kurs. Laut Jutta Kubalczyk wäre das Trampolin und das Nestschaukeln zum Träumen beliebt, aber sie verrät auch: "Vor allem wünscht ihr euch saubere Spielplätze, auf denen kein Müll liegt. So würdet ihr euch beim Spielen gleich wohler fühlen."

Kinder äußern viele Berufswünsche

Momentan gehen alle Kinder zur Schule oder in den Kindergarten, doch die meisten haben schon jetzt konkrete Berufswünsche. "Vieles davon wäre ich auch gerne geworden", sagt Jutta Kubalczyk. Oft genannt wurden die Berufe des Polizisten und des Arztes. Einige der Kinder würden auch gerne Ingenieur, Techniker, Lehrer oder Wissenschaftler werden. "Sportler, bei den Jungen vor allem Fußballer, möchten auch manche von euch werden", so Kubalczyk. Sie ergänzt: "Den Wunsch von einem Kind finde ich besonders toll, denn das will Weihnachtsmann werden."

"Die verrückten Wünsche sind am schönsten zu lesen", sagt Medienhaus-Mitarbeiterin Jutta Kubalczyk. "Natürlich möchtet ihr keine Hausaufgaben mehr haben. Außerdem wünscht ihr euch eine Geschenkmaschine, möchtet Einhörner streicheln oder, noch besser, selbst eins sein." Fliegen können oder zu fernen Planeten reisen wäre für die Kinder, so ergab es die Auswertung des Fragebogens, auch fantastisch. Bemerkenswert sei nach Ansicht von Jutta Kubalczyk der häufig genannte Wunsch "Frieden für die Welt". Ein Kind formulierte diesen Wunsch so: "Eine Botschaft an die Politiker – Frieden für die Welt schaffen."

Die Preisverleihung

Bei dem Event am Mittwochabend vergab Jutta Kubalczyk vom Medienhaus am See mehrere Preise. In Gruppen- und Einzelpreise unterteilt, wurden die besten Wunschzettel ausgezeichnet.

Die Klasse 1c der Gemeinschaftsschule Schreienesch erhielt einen der drei Gruppenpreise. 23 Schulklassen waren insgesamt bei der Sams-Aktion dabei. Die Schreienesch-Schüler durften sich mit ihrem Lehrer Benjamin Graf über einen Gutschein freuen, mit dem sie einen Vormittag im Spielehaus verbringen können.

Ein weiterer Gruppenpreis ging an die Klasse 5b der St. Elisabeth-Realschule. Sie gewann einen Gutschein für die Eisbahn am Romanshorner Platz und darf dort Schlittschuhlaufen. Die zweite und dritte Klasse – eine Kombi-Klasse der Merianschule – war ebenfalls unter den Gewinnern eines Gruppenpreises.

Jutta Kubalczyk (Mitte) mit den Schwestern Valeria und Francesca (von links). | Bild: Singler, Julian