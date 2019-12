von Jana Messmer

Spätestens seit Alissa Lipp Anfang des Jahres die Initiative „Aufleben in FN“ gestartet hat, ist klar: Die Häfler sind unzufrieden mit dem Angebot in ihrer Stadt. Während Ravensburg und Konstanz mit schönen Innenstädten, Ausgehmöglichkeiten und attraktiven Einkaufsmöglichkeiten locken, fehlt es Friedrichshafen laut Umfrageergebnissen an eben jenen.

friedrichshafen Gemeinderat ist sich einig: Mehr Grün statt Stein in der Stadt – zuerst auf dem Adenauerplatz Das könnte Sie auch interessieren

Von April bis Mai 2019 konnten Interessierte auf dem städtischen Portal „Mach mit“ ihre Meinung zur Attraktivität der Innenstadt kundtun. Fast 600 Häfler nahmen an der Umfrage teil. Der Großteil von ihnen gab an, in Friedrichshafen zu wohnen. Das Alter der Befragten lag meist zwischen 31 und 50 Jahren. Lediglich vier Personen unter 18 Jahren füllten den Fragebogen aus. Bei der Auswertung der Daten wurden die Befragten in vier Gruppen eingeteilt: Innenstadtbesucher aus Friedrichshafen, Innenstadtbewohner, Innenstadtbesucher von auswärts und Ladenbesitzer/-betreiber.

Friedrichshafen #Friedhofshafen: So wollen Häfler ihre Stadt wieder aufleben lassen Das könnte Sie auch interessieren

Ergebnisse der Umfrage Wo wird die Attraktivität der Häfler Innenstadt hoch eingeschätzt? In der Kategorie Sauberkeit und Sicherheit kann die Häfler Innenstadt punkten. Auch die Erreichbarkeit wird im Allgemeinen gut bewertet. Wo lässt die Attraktivität zu wünschen übrig? Kritikpunkte sind die Gestaltung der Innenstadt, Ambiente/Atmosphäre/Flair, Vielfalt und Angebot der Geschäfte sowie das allgemeine Freizeitangebot. Auch eine fehlende beziehungsweise verbesserungswürdige Begrünung und die schlechte Parkplatzsituation werden bemängelt. Wo sehen Ladenbesitzer Probleme und Nachholbedarf? Unzufrieden äußern sich Ladenbesitzer über Ambiente, Atmosphäre und Flair der Innenstadt. Welche Ideen, Anregungen und Wünsche bringen die Bürger? Vor allem werden mehr Grün, Bäume sowie Bepflanzung gewünscht. Gefordert werden zudem die Verbesserung der Parkplatzsituation, mehr und innovativere Gastronomie- und Barangebote sowie mehr Angebote für junge Leute. Außerdem wurden bessere Einkaufsmöglichkeiten, mehr Feste und ein attraktiveres Beleuchtungskonzept gefordert. Ist Onlineshopping eine Bedrohung für den lokalen Handel? Über zwei Drittel der unter 30-Jährigen ziehen Onlineshopping einem Besuch der Innenstadt vor. Die Begeisterung für das Einkaufen im Netz nimmt mit zunehmendem Alter ab. Es ist also zu erwarten, dass in den kommenden Jahren immer mehr Einkäufe online getätigt werden. Umso wichtiger ist es, Anreize für das lokale Einkaufen insbesondere für junge Leute zu schaffen.

In über 600 Kommentaren nannten die Bürger zudem viele Anregungen und Beispiele, wie die Stadt verschönert werden könnte.