von Tobias Lange

Wer heutzutage eine Information will, überlegt nicht lange selbst. Schnell wird das Smartphone gezückt oder der Computer angeworfen und Google gefragt. Dabei merkt sich die Suchmaschine bei jeder Anfrage, wann diese stattgefunden hat und woher sie kam. Aus Sicht von Datenschützern problematisch, für Recherchen eine potenzielle Goldmine. Denn die öffentlich zugänglichen Ergebnisse erlauben es nachzuvollziehen, wie oft eine Stadt oder Gemeinde in einem bestimmten Zeitraum gesucht wurde und in welchem Kontext.

Salem/Region Gegoogelt – Was die Internetsuche der Bewohner über eine Gemeinde verrät Das könnte Sie auch interessieren

Die Häufigkeit der Suchanfragen für Friedrichshafen ist über das vergangene Jahr hinweg recht konstant. Dennoch sind zwei deutliche Ausschläge festzustellen. So war das virtuelle Interesse an der Stadt in der Woche vom 15. bis zum 21. April und in der Woche vom 6. bis zum 12. Mai besonders groß.

Aus Sicht von Sportbegeisterten dürfte der Grund klar sein: Am 9. Mai 2018 fand das Finale um die Deutsche Meisterschaft zwischen dem VfB Friedrichshafen und den BR Volleys Berlin in der ZF-Arena statt. Außerdem fand die Tuning World Bodensee von 10. bis 13. Mai statt. So haben Nutzer, die „Friedrichshafen“ eingegeben haben, im Mai häufig auch nach „Fahrzeugtuning“ gesucht. Und eine weitere Suche war in jener Zeit laut Google „verwandt“ mit der nach Friedrichshafen: die nach Friedrich Herzog von Württemberg. Er kam am 9. Mai ums Leben. Für die Spitze im April gibt es weniger so naheliegende Erklärungen. Angesichts der Suchen nach „Flugplan“ und „Messe“ aber gewiss ein Grund: die Luftfahrtmesse Aero.

Googelten Volleyballfans nach Friedrichshafen? Der Anstieg an Suchanfragen während dem Bundesligafinale 2018 in der ZF-Arena lassen darauf schließen. | Bild: Günter Kram

Neben den zwei genannten Spitzen gibt es in der Suchauswertung von 2018 ein gestiegenes Interesse von Anfang Juli bis Mitte August. Dies liegt womöglich mit dem Open-Air-Konzert der Band Limp Bizkit zusammen am 18. August vor rund 4000 Gästen.

Die Luftfahrtmesse könnte mit hohen Suchanfragen Mitte April 2018 zu tun haben. | Bild: Anette Bengelsdorf

Google verrät nicht nur, nach was gesucht wird, sondern auch, von wo aus. Der Großteil der Suchanfragen kommt aus Friedrichshafen selbst und der umliegenden Region. Im Norden der Bundesrepublik gab es vereinzelt Suchanfragen aus Berlin – womöglich aufgrund der Volleyball-Meisterschaft – Bremen und Hamburg.

Der Auftritt von Limp Bizkit im August 2018 – hier Frontmann Fred Durst – sorgte für einen Anstieg der Suchanfragen nach Friedrichshafen. | Bild: Jeremias Heppeler

Anders als in Friedrichshafen lässt sich für Immenstaad eine deutliche Steigerung des Interesses über den Sommer feststellen. Suchspitzen gibt es in den Wochen vom 29. Juli bis zum 4. August und vom 12. bis zum 18. August. Der Grund lässt sich nicht eindeutig klären: Oft gesucht wurde aber außerdem nach „Wetter“ und „Bodensee„.