von Tobias Lange

Eine rund 100 Meter lange Sackgasse, zehn Gebäude, darunter ein Hotel und die Merianschule. Dieses unscheinbare Bild gibt die Merianstraße mitten in Friedrichshafen derzeit ab. Doch schon bald wird sich das Gesicht dieses Wohngebiets deutlich verändern. Denn die Tage für die Gebäude mit den Nummern 12 und 14 sind gezählt. Sie sollen abgerissen werden, um Platz für einen Neubau für seniorengerechtes Wohnen zu schaffen. Das gefällt nicht jedem.

Plädoyer für günstiges Wohnen

Kritik an dem Projekt kommt vom zukünftigen Gemeinderat Philipp Fuhrmann vom Netzwerk für Friedrichshafen. „Wir meinen, dass diese Gebäude wunderbare Wohngebäude sind“, sagt er. Mit einer soliden Bausubstanz, die sich für günstigen Wohnraum eigne. Stattdessen entstehe ein hochpreisiger Neubau. Dabei betont er, dass er nicht gegen Nachverdichtung sei. Das Netzwerk sei nicht dagegen, wenn Brachen bebaut werden, sagt er. Doch der Abriss der Bestandsgebäude und ein Neubau seien ökologisch unsinnig. Denn beim Bau des neuen Gebäudes werde wieder Energie verbraucht, sagt Fuhrmann. Den Tag, an dem diese Energiebilanz ausgeglichen ist, werde er nicht mehr erleben. Die Bestandsgebäude seien hingegen energetisch „abbezahlt“ gewesen.

Die Fassade des Gebäudes Merianstraße 12 ziert ein Sgraffito, dass wichtige historische Ereignisse der Stadt Friedrichshafen abbildet. | Bild: Kerstin Hahn

Seine Vorwürfe richte er hauptsächlich an die Stadt, sagt Philipp Fuhrmann. Nicht gegen die Projektverantwortlichen. Die Stadt habe in Bezug auf bezahlbaren Wohnraum ein Bekenntnis abgelegt. Mit günstigem Mietwohnungsbau habe „Wohnen mit Service“ aber nichts zu tun. „Ein weiteres Quartier, dass noch relativ einheitlich ist, wird zerstört“, so das Fazit von Fuhrmann. Er kritisiert, dass die Stadt das Vorkaufsrecht nicht genutzt habe.

„Ein weiteres Quartier, dass noch relativ einheitlich ist, wird zerstört“ Philipp Fuhrmann | Bild: SK

Verwaltung sieht keine Fehler

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen sieht das allerdings anders. „Anders als oft angenommen, gibt es kein generelles oder umfassendes Vorkaufsrecht der Gemeinden beim Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden“, sagt Monika Blank von der städtischen Pressestelle. Das Baugesetzbuch setze hierfür im Paragrafen 24 enge Grenzen, beispielsweise für öffentliche Flächen oder Sanierungsgebiete. „Zudem darf das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt.“ Soll heißen: Die Stadt hatte in diesem Fall kein Vorkaufsrecht.

„Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt.“ Monika Blank | Bild: Stadt Friedrichshafen

Verantwortlich für den Vertrieb der Wohnungen und die Beratung ist TMT Bodensee Immobilien mit Sitz in Friedrichshafen. Versprochen werden auf einem Plakat moderne Architektur, ein modernes Betreuungskonzept und die Bruderhausdiakonie als namhafter Dienstleister. Angesprochen werden Eigentümer und Kapitalanleger. Gebaut wird das neue Gebäude von Holl Wohnbau. Eine Stellungnahme gaben die Projektverantwortlichen mit Verweis auf laufende Verhandlungen nicht ab.