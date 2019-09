Friedrichshafen vor 3 Stunden

Warum immer wieder Abwasser in den See geleitet wird

Als im Juli ungefilterte Abwässer aus einem verstopften Kanal in den Bodensee flossen, war das ein „Betriebsunfall“. Dass Dreckwasser in den See geleitet wird, ist aber gar nicht so ungewöhnlich – und auch nicht verboten.