Es gab die Petition „Aufleben in FN“, das Quorum wurde erreicht und Unterschriftenlisten an Bürgermeister Andreas Köster übergeben. Das mag den Eindruck erwecken, dass jetzt die Stadt an der Reihe sei. Oder der Gemeinderat, dessen Mitglieder nach Abschluss der Unterschriftensammlung um Stellungnahmen gebeten wurden.

Wünsche an eine lebendige Stadt sind vielfältig

Wie schon der Petitionstext an sich machen die Diskussionen, die während und im Anschluss an die Unterschriftensammlung aufgeflammt sind, aber ganz deutlich: Ganz so einfach ist das nicht. Zu vielfältig sind etwa die Wünsche an eine lebendige Stadt.Bis auf jene, aus deren Sicht ein wie auch immer geartetes Aufleben-Lassen gar nicht erforderlich ist, werden viele auf die eine oder andere Art gefragt sein – und sei es einfach als Gast.

Viele Diskussionen seit Petitionsbeginn

Ein derzeit überaus gefragter Gast ist Alissa Lipp, Initiatorin der Petition und der gleichnamigen Initiative. Das gilt für Veranstaltungen wie das erste Häfler Oktoberfest oder den Street-Food-Markt am vergangenen Wochenende, das gilt aber auch für fraktionsinterne sowie öffentliche Gesprächsrunden.

Am Dienstagabend nahm Lipp an einer von der Häfler SPD organisierten Diskussion, dem „Salon Rouge“, teil, Thema: „Braucht Friedrichshafen (Wieder-) Belebungsmaßnahmen?“

Vom kulturellen Angebot her alles andere als #Friedhofshafen

Was kulturelle Angebote anbelangt, nicht. „In Friedrichshafen gibt es ein tolles, vielschichtiges Kulturprogramm“, sagte Claus-Michael Haydt, Geschäftsführer der Kulturhaus Caserne gGmbH, eingangs. Eine Aussage, die unbestritten bleiben sollte. Aus Haydts Sicht muss der Weg „weg vom Silodenken“ führen. Über eine vernetztere Herangehensweise und das Herausarbeiten der Dinge, die es schon gibt, sowie der Stärken der verschiedenen Spielorte ließen sich mögliche Defizite ausgleichen. „Friedhofshafen“ sehe er nicht, schlussfolgere aus den Diskussionen aber ohnehin, dass ein Aufleben insbesondere im Innenstadtbereich gefragt ist.

Fürs Cocktail-Trinken „aus den Gehirnen ge-x-t“

„Was Hoch- und Alternativkultur anbelangt, sind wir versorgt“, sagte Alissa Lipp. Anders sehe das in Sachen Mainstream aus. Dabei gehe es nicht unbedingt um laute Partys mit viel Alkohol, verwies sie auf Ideen, die während der Petition bereits gesammelt wurden. Ihr sei im Bekanntenkreis aber beispielsweise aufgefallen: „Fürs Cocktails-Trinken ist die Option Friedrichshafen schon aus den Gehirnen ge-x-t.“

Eine Diskussionsteilnehmerin schilderte, schon oft zu späterer Stunde vergeblich nach einer Möglichkeit gesucht zu haben, den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Vage blieb in der Diskussion letztlich, was Mainstream genau ausmacht. Der Street Food Markt aber scheint in diese Schublade zu passen. „Und wir hatten annähernd 10 000 Besucher“, gab dessen Veranstalter Markus Fetscher zu bedenken.

Antrag der Grünen Nach einem Treffen mit Alissa Lipp wollen die Grünen einer eigenen Pressemitteilung zufolge verschiedene Ideen aufgreifen. Als erstes solle ein neuer Veranstaltungskalender einen besseren Überblick geben, was in Friedrichshafen los ist. Die Ratsfraktion habe einen Antrag auf Überarbeitung und Weiterentwicklung des Kalenders auf der städtischen Webseite eingereicht. Der Antrag beinhalte eine Untersuchung des momentanen Kalenders auf Benutzerfreundlichkeit und entsprechende Handlungsanweisungen zur Weiterentwicklung. Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, Verbesserungsvorschläge einzureichen, und die Stadt soll im Dialog mit Kulturschaffenden, Vereinen und Vertretern der Gastronomie die Anforderung an einen Veranstaltungskalender ermitteln.

Wie lässt sich die Innenstadt beleben?

Was aus Sicht von Karl-Heinz Mommertz fehlt – und da seien sich alle Parteien im Kommunalwahlkampf einig gewesen – ist eine belebte Innenstadt. „Und das liegt an der Aufenthaltsqualität“, sagte der Häfler und langjährige Stadtrat, der sich noch gut an Zeiten erinnert, in denen das Gefälle in Friedrichshafen anders aussah: „In den 50er Jahren gab es allein in der Karlstraße bestimmt zehn Kneipen – aber es war kulturell nichts geboten.“

Hohe Mieten in der Innenstadt

Angesichts der Quadratmeterpreise, wie sie heute in der Häfler Innenstadt herrschen, sei eine Kneipe kaum zu betreiben. „Probleme, die wir nicht ohne die Stadt lösen können“, sagte Mommertz. „Man kann niemanden zwingen, zum Selbstzweck eine Kneipe aufzumachen“, sagte Bernd Eiberger, stellvertretender Leiter des Kulturhauses Caserne.

Fehlen also schlicht Kneipen? Reicht eine schönere Innenstadt? Mangelt es an einem umfassenderen Veranstaltungskalender oder steht das Thema Lärmschutz einem Aufleben im Sinne derer, die über „Friedhofshafen“ frotzeln, im Wege? Es dürfte etwas von allem sein – und noch viel mehr.

Der neue Gemeinderat bei seiner ersten Sitzung am 30. September 2019. | Bild: Kerstin Mommsen

