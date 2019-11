Friedrichshafen vor 4 Stunden

Warum die Cessna mit „Bäderkönig“ Josef Wund abstürzte, bleibt unklar

Fast zwei Jahre hat es gedauert, um die Ursache für das Flugzeugunglück am 14. Dezember 2017 zu finden. Was die Ermittler rekonstruieren konnten – und was nicht