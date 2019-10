Markdorf hat einen, Überlingen auch, Friedrichshafen seit 30 Jahren nicht mehr. Aber auch um den Häfler Stadtwald wird sich bald wieder ein eigener Förster in den Diensten des Rathauses kümmern, sofern sich der Gemeinderat am nächsten Montag ebenfalls dafür ausspricht. Am Dienstagabend war der Bauausschuss jedenfalls einstimmig dafür, die knapp 300 Hektar Wald im städtischen Besitz künftig in eigener Regie zu bewirtschaften. Diese Fläche entspricht etwa zwei Dritteln des Seewalds. Der liegt aber nur zu 30 Prozent auf Häfler Gemarkung und gehört großteils dem Hause Württemberg.

Rund 20 Prozent der Stadtfläche sind Wald, doch davon gehören nur 19 Prozent auch der Stadt. Im Landesdurchschnitt haben Kommunen fast doppelt so viel Wald wie Friedrichshafen. „Die Hälfte der Stadtfläche wird intensiv landwirtschaftlich genutzt“, verdeutlichte Tilmann Stottele die Notwendigkeit, auf den Stadtwald ein wachsames Auge zu werfen. Zumal der Waldbesitz „stark verstreut“ sei, erklärte der Abteilungsleiter für Umwelt im Rathaus. Die größten Bestände sind Seewald, Riedlewald, Dornacher Wald oder der Waldzug am Buchschach. Über 100 Hektar werden als Erholungswald genutzt.

Wissenswertes zum Häfler Wald Baumarten im Stadtwald Häufigste Baumart ist die Fichte, die mit 28 Prozent fast ein Drittel des Bestandes – vor allem in Seewald – ausmacht. Allerdings nimmt der Bestand ab, da viele Fichten stark geschädigt sind, denen vor allem Stürme und Borkenkäfer zusetzen. Wo Fichten fallen oder gefällt werden, wird die Fläche vermehrt mit Weißtanne aufgeforstet, die inzwischen rund ein Prozent des Baumbestands im Stadtwald ausmacht. Stark rückläufig ist laut Tilmann Stottele auch der Eschenbestand, der aktuell bei zehn Prozent liegt. Ursache ist ein Schlauchpilz, der sich massiv in Mitteleuropa ausbreitet. So werden in der Nähe der Messe größere Flächen mit Eschen absterben. An Stelle der Eschen werden, wenn möglich, Eichen nachgepflanzt. Diese Baumart macht genau wie Schwarz-Erle und Rotbuche jeweils etwa 15 Prozent des Waldanteils in der Stadt aus. Wie der Wald bewirtschaftet wird Im letzten Jahrzehnt wurden 88.000 junge Bäume gepflanzt, rund 30 Hektar junge Wälder geschaffen und 23.000 Festmeter Holz im Stadtwald gefällt. Ein Viertel davon wurde durch Sturm oder Borkenkäferbefall aus dem Wald geholt, das entspricht rund 575 Festmeter Holz jährlich. Bis 2026 sollen nur noch 18.000 Festmeter Holz eingeschlagen werden, weil die Erholungsnutzung Vorrang habe. Auf 50 Hektar Wald soll der Jungbestand gepflegt werden.

Kein Monopol mehr beim Staatswald

Bäumen und dem Wald kommt in Zeiten des Klimawandels eine viel größere Bedeutung zu. Genau darum will das Rathaus wieder einen eigenen Förster beschäftigen, den es bis in die 1980er-Jahre schon mal gab. Seither kümmerte sich ein Revierförster des Kreisforstamts um den Häfler Stadtwald. Er ist bis dato für rund 1000 Hektar große Waldflächen bis nach Eriskirch zuständig.

Forstwirtschaft wird teurer

Einen „zwingenden Anlass“, den Status quo zu ändern, so Stottele, liefern aber gesetzliche Neuregelungen. Im Januar 2020 greift eine Forstreform des Landes, die auf eine Änderung des Bundeswaldgesetzes zurück geht. Hintergrund dafür war ein Rechtsstreit mit dem Bundeskartellamt, weil der Staat quasi ein Monopol in der Waldbewirtschaftung hatte. Künftig werden Staatswald und Forstamt getrennt. Zwar könnte die Stadt Friedrichshafen weiterhin die Dienstleistungen des Kreisforstamts einkaufen. Da die Behörde die Kosten aber nun in voller Höhe umlegen muss und Mehrwertsteuer fällig wird, müsste die Stadt mit Mehrkosten von 50 Prozent rechnen.

Auch ein eigener Stadtförster wird teurer als bisher, erklärte Tilmann Stottele, aber die Stadt hätte einen „sehr viel höheren Mehrwert“. Bäume speichern CO2-Emmissionen und schaffen kühle Zonen in der Stadt während starker Hitzeperioden. „Wander- und Spazierwege, Naturerlebnispfade, Bewegungsparcours oder Ruheplätze zum Verweilen sind Einrichtungen, die unter der Obhut eines Stadtförsters besser entwickelt und betreut werden als durch einen großen, gemeindeübergreifenden Forstbetrieb“, steht in der Ratsvorlage.

Potenzial für ökologischen Ausgleich

Dazu kommt, dass bislang rund 38 Hektar Wald in der Stadt ökologischer Ausgleich für Eingriffe in die Landschaft oder für den Artenschutz sind. Doch in der Vergangenheit wurden die festgelegten Maßnahmen „nicht verlässlich umgesetzt“, so Stottele. Aufgeforstet wurde demnach oft anders als vorgesehen, der Waldumbau gehe nur schleppend voran, Altholzinseln oder Vogel- und Fledermauskästen wurden in die Bewirtschaftung nicht einbezogen. Und auch der Baumbestand, der Naturdenkmal oder Biotop ist, sei bislang „nur aufs Nötigste und mit Hilfe externer Dienstleister“ betreut worden. Kurzum: Der Stadtwald biete große Potenziale für Ausgleichsmaßnahmen – wenn man es denn richtig macht.

Holzvermarktung per Genossenschaft

Neu geregelt wird ab Januar außerdem die Holzvermarktung. Auch dafür wird nicht mehr das Forstamt des Bodenseekreises zuständig sein. Diese Aufgabe übernimmt eine im Juli gegründete Genossenschaft, die kommunale Waldbesitzer mit mehr als 100 Hektar Wald im Bodenseekreis und Landkreis Ravensburg vereint. Mit dieser „Vermarktungsgesellschaft Holz Allgäu-Bodensee-Oberschwaben“ lasse sich das Holz zu äußerst günstigen Konditionen in Eigenregie verkaufen.