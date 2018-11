Herr Laurösch, haben Sie mit dieser Auszeichnung gerechnet?

Nein, überhaupt nicht. Es kam ein Schreiben vom Innenministerium, exakt vier Wochen vor der Ehrung in Stuttgart, eine totale Überraschung. Ich habe mich richtig darüber gefreut. Ich weiß auch nicht, wer mich vorgeschlagen hat.

Fühlen Sie sich jetzt wie ein „Held des Alltags“?

Nein, sicher nicht. Wann ist man Held des Alltags? Ich bringe mich sicher auf ganz vielfältige Weise in den Bevölkerungsschutz ein.

Sie sind Stadtbrandmeister…

Ja, ich bin Leiter der Feuerwehr in Friedrichshafen. Einer besonderen Feuerwehr mit einem riesigen Aufgabenspektrum, das viele Feuerwehren unserer Größe nicht haben. Dazu kommt diese Mischung von 500 ehrenamtlichen Mitgliedern und einer kleinen hauptamtlichen Mannschaft, die miteinander zu verknüpfen sind. Da sind aber Zusatzaufgaben wie zum Beispiel die Ölwehr am Bodensee, zehn Jahre stellvertretender Kreisbrandmeister. Ich habe mitgearbeitet an der Novellierung des Feuerwehrgesetzes, bin Vertreter des Innenministeriums in der Internationalen Gewässerschutzkommission. Ich war Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen Feuerwehren Baden-Württembergs, dadurch im Vorstand des Landes-Feuerwehrverbands. Und dann kommen ganz besondere Einsätze dazu, so wie 2002 als Einsatzleiter beim Flugzeugabsturz in Überlingen oder bei anderen Großschadenslagen am Bodensee oder in der Stadt. Man kann nicht sagen "der Laurösch hat da jetzt mal was gemacht", sondern das zieht sich über fast 19 Jahre meiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der Feuerwehr.

Was war davor?

Ich habe ganz traditionell eine Ausbildung bei MTU gemacht und dann ab 1979 20 Jahre lang in der Projektleitung gearbeitet, angefangen bei Dornier und aufgehört bei EADS. Der Name hat ja bestimmt fünf mal gewechselt. Dann kam die Ausbildung für die Feuerwehr obendrauf. Seit 1976 bin ich in der Einsatzabteilung Friedrichshafen, hab’ hier die ganze Palette von der Jugendfeuerwehr über viele, viele Jahre im Ehrenamt bis jetzt zur hauptamtlichen Tätigkeit durchgemacht. Da kam in den letzten Jahren schon einiges zusammen. Und es gab umwälzende Veränderungen in der Zeit. Neue Fahrzeuge und Ausrüstungskonzepte für die Ölwehr oder neue Einsatzleitsysteme etwa.

Sie kennen die Feuerwehr durch und durch.

Das ist ganz wichtig, wenn man eine Feuerwehr führt, dass man die vom Ehrenamt her denkt und die Strukturen kennt. Deshalb gehe ich oft mit raus, wenn der Löschzug draußen ist. Nur so kann man mit einer so großen Wehr mit sechs Abteilungen reagieren und handeln.

Was hat sich geändert?

1965 hatte man die Jugendfeuerwehr gegründet, weil es Personalmangel gab. Vor 20 Jahren war die Einsatzabteilung in der Stadtmitte mit 40, 45 Leute trotzdem nur halb so groß wie heute. Das gleiche gilt für die Einsatzzahlen. Als ich anfing, hatten wir im Schnitt 250 Einsätze pro Jahr. Heute haben wir rund 800. Der Umfang und auch das Spektrum an technischen Hilfeleistungen hat immens zugenommen, dazu die Brandmeldeanlagen. Die Stadt ist über die Jahre mit gewachsen.

Was ist für Sie das Herausforderndste an diesem Job?

Die größte Herausforderung ist die Tatsache, dass die Einsatzzahlen und Dienstzeiten steigen, die Angehörigen der Feuerwehr aber beruflich und durch Familie und Freizeit stärker gebunden sind. Da hat sich einiges geändert. Der Beruf wird anspruchsvoller, die Feuerwehr auch. Früher hieß es: Erst kommt die Feuerwehr, dann der Beruf und dann die Familie. Heute ist das – auch zum Glück – anders. Dadurch haben wir weniger Leute tagsüber zur Verfügung, was sich auf die Alarmsicherheit auswirkt. Das unter einen Hut zu bekommen mit einer sinnvollen und vorsichtigen Aufstockung bei den hauptamtlichen Kräften, um die ehrenamtlichen Einsatzkräfte werktags tagsüber zu entlasten, ist schwierig. Das Ehrenamt muss halten, weil es immens wichtig ist. Dieser Prozess zieht sich schon seit einigen Jahren hin. 2020 sollte er abgeschlossen sein.

Die beschlossene Verdopplung der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte auf über 30 Personalstellen kostet die Stadt nicht wenig Geld. War es schwierig, von der Notwendigkeit dieser Strategie zu überzeugen?

Ich bin froh, dass wir in Friedrichshafen sind, weil sowohl die Verwaltungsspitze als auch der Gemeinderat die Probleme erkannt und das Verständnis dafür entwickelt haben. Es gibt andere Städte, die kämpfen, weil die Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden. Dann kann es ganz schnell zum Abriss kommen, weil die ehrenamtlichen Feuerwehrleute überfordert sind, und die kommen dann nicht so schnell wieder. Wir sind für die nächsten Jahre auf dem richtigen Weg. Der nächste Schritt ist die notwendige bauliche Erweiterung der Feuerwache in der Stadtmitte. Übergangsweise werden wir Bürocontainer aufstellen.

Wie wird Ihre Arbeit draußen wahrgenommen?

Wir sehen es überwiegend sehr positiv. Die Leute sind froh, wenn wir kommen. Aber es gibt bei Großschäden wie dem Hochwasser letztes Jahr auch Fälle, wo der Bürger ein oder zwei Stunden warten muss, wenn wir 100 Notrufe am besten auf einmal abarbeiten sollen. Dann kann es schon vorkommen, dass die Leute auch mal genervt sind. Aber dann erklärt man die Situation und das wird auch verstanden. Man lässt uns arbeiten! Die Wertschätzung ist da, und in vielen Fällen auch die Dankbarkeit, dass man geholfen hat.

Wie finden eigentlich Ihre Kameraden diese Auszeichnung?

Die finden das toll. Ich habe ganze viele Mails, Anrufe und Gratulationen bekommen. Das ist keine Auszeichnung für mich allein. Das ist auch eine Auszeichnung für die Feuerwehr Friedrichshafen, für die gesamte Tätigkeit. Ich allein kann nicht der Held des Alltags sein.

