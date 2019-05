Gemeinderatssitzungen können ab und an quälend lang sein – Tagesordnungen mit einer geplanten Länge von vier Stunden sind keine Seltenheit. Dazu kommen Ausschuss-Sitzungen, die ähnlich lang werden können. Für die Räte, erst recht wenn sie Teil einer kleinen Fraktion sind, bedeutet das natürlich ziemlich viel Arbeit und auch Zeit, die sie für diese Aufgabe investieren. 600 Euro bekommt jedes Gemeinderatsmitglied als finanzielle Entschädigung für diese Arbeit. Wenn man das Geld allerdings in einen Stundenlohn umrechnen würde, kämen die FDP-Rätinnen wohl auf keinen besonders guten Schnitt.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Dazu kommt noch, dass vor diesen vielen Sitzungen die Berge von Unterlagen durchgearbeitet werden müssen, die auch nicht immer leichte Kost sind. Daher ist die Arbeit der Gemeinderäte – ob in einer so kleinen Besetzung wie bei der FDP-Fraktion oder in größerer Mann- und Fraustärke – von den Bürgern hoch zu achten. Auch wenn wir nicht immer damit einverstanden sind, was im großen Sitzungssaal des Rathauses passiert, so ist der Gemeinderat doch immer darauf bedacht, das Beste für diese Stadt zu entscheiden. Nun wird es spannend sein, wem die Wähler diese Aufgabe für die nächsten fünf Jahre erteilen.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse:

Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort Friedrichshafen und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Friedrichshafen.