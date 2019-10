Im und am Bodensee haben Airbus-Mitarbeiter für Sauberkeit gesorgt. Laut Mitteilung des Unternehmens trafen sich anlässlich des „World Clean Up Day“ Tauchsportler des Unternehmens, unterstützt von den Airbus-Betriebssportgemeinschaften Kajak und Rudern sowie der Tauchschule „Dreams of Diving“. Sie stiegen in den Bodensee und reinigten im Bereich des Airbus-Seewerks den Grund des Gewässers. In der rund zweistündigen Tauchaktion brachten die sechs Taucher aus fünf Ländern allerhand Unrat ans Ufer: von einer Autobatterie über alte Reifen bis hin zur Waschmaschinentrommel. „Ich fand den Einsatz super gelungen“, sagte Giampietro Tonoli, einer der Initiatoren der Tauchaktion.

Die Taucher mit einem Teil des Unrats, der aus dem Bodensee geholt wurde (von links): Joe Cotti, Adam Vigneron, Giampietro Tonoli, Nicola Picchi, Daniel Kemper, Alastair Brady, Mickele Koller (Dreams-of-diving) und Johannes Knof. | Bild: Airbus/Mathias Pikelj

Freiwillige rund um den Globus

Der „World Clean Up Day“ wurde 2008 ins Leben gerufen. Freiwillige Helfer und Partner auf der ganzen Welt kommen seither an einem Tag im September zusammen, um den Planeten von Müll zu befreien und Müll und unsachgemäßen Abfall von den Stränden, Flüssen, Wäldern und Straßen zu entfernen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich über 18 Millionen Freiwillige rund um den Globus an der Reinigungsaktion.

