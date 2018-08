Ein Sandstrand mit Palmen und Blick auf Friedrichshafens Altstadt. Inmitten der karibisch anmutenden Friedrichshafener Idylle der dunkelgraue Trichter eines Wirbelsturms. Mit diesem Plakatmotiv wirbt Klufterns Arbeitskreis Solarnutzung (Lokale Agenda 21) für einen Vortrag "Klimawandel auch bei uns! Kann uns die Energiewende noch retten?".

Referent lehrt an HTW Berlin

Der Vortrag findet am Mittwoch, 19. September, um 19 Uhr in Klufterns Bürgerhaus statt. Referent wird Volker Quaschning sein, er ist seit 2004 Professor für das Fachgebiet regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin. "Ein Jugendlicher, ein Gesellschafter vom Bürger-Solar-Dach, hat bei Quaschning studiert, uns auf den Experten aufmerksam gemacht und einen Link zu einem Video geschickt", berichtet Erwin Bär (Lokale Agenda 21), wie der Kontakt zum Referenten zustande kam.

Denkanstöße für jedermann

Während des Vortragsabends werden Aspekte des Klimawandels, der erneuerbaren Energien und Szenarien der Umgestaltung der Energieversorgung und des Energieverbrauchs beleuchtet. Zudem sollen Besucher angeregt werden, durch eigenes Verhalten positiv zum Klima beizutragen. Und es soll der Einstieg in die Bürgerbeteiligung für das Projekt "Klimastadt" innerhalb des Isek-Prozesses vollzogen werden.

Stadtverwaltung erarbeitet Aktionsplan

Tillmann Stottele, bei der Häfler Stadtverwaltung Leiter der Abteilung Umwelt und Naturschutz, erklärt, dass die Stadt einen Aktionsplan für das Isek-Projekt "Klimastadt" ausarbeitet. "Noch im Spätherbst des laufenden Jahres wird eine Klimaanalyse von Friedrichshafen vorgestellt", blickt Stottele voraus. Thermobilder sollen Aufschluss darüber geben, wo Hotspots und Handlungsfelder sind.

Friedrichshafen braucht mehr Grün

Im Zuge des Aktionsplans wird es beispielsweise um die Durchgrünung der Stadt gehen. Außerdem gelte es, das Kanalsystem für Starkregenereignisse fit zu machen. Beispiel hierzu: Als es Mittwochfrüh regnete, habe eine Messstation beim Seemooser Horn 45 Liter je Quadratmeter registriert. Das entspreche etwa einem Fünftel des Jahresaufkommens, verdeutlicht Stottele den bereits vorhandenen Klimawandel.

Online-Befragung für Bürger

Ebenso werden laut Stottele die Bürger zum Thema Klimawandel/Klimaanpassung beteiligt. "Voraussichtlich im Januar startet einen Online-Befragung, wie die Einwohner den Klimawandel wahrnehmen und wo die Bürger Möglichkeiten für die Durchgrünung der Stadt sehen."

Lob von Klufterns Ortsvorsteher

Klufterns Ortsvorsteher Michael Nachbaur lobt die Akteure der Lokalen Agenda 21 für deren kontinuierliches Engagement: "Ich bin stolz auf die Gruppe. Seit 16 Jahren wird kontinuierlich an Themen gearbeitet." Regelmäßig gebe die Agendagruppe über ihre Tätigkeiten Jahresberichte im Ortschaftsrat. Der bevorstehende Vortragsabend beleuchte ein wichtiges Thema.

Volker Quaschning im Internet



Video von Volker Quaschning

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein