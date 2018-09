Mit einem Brief zum Thema Extremismus hat sich der Vorstand von Rolls-Royce Power Systems (RRPS) nach den Ereignissen von Chemnitz per E-Mail an seine Mitarbeiter gewandt. In der sächsischen Stadt war es im August nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 35-Jährigen zu ausländerfeindlichen Übergriffen und Ausschreitungen gekommen.

"Sehr positives Feedback" auf Brief

Nach dem "sehr positiven Feedback" auf den Brief, wie Vorstandsreferent Christoph Ringwald sagt, bringen Andreas Schell und Marcus A. Wassenberg diese Haltung nun auf der Internetseite des Unternehmens zum Ausdruck. "Allen extremistischen Tendenzen, ganz gleich welcher Richtung, erteilen wir eine klare Absage und werden diese auch innerhalb des Unternehmens nicht tolerieren", schreiben die Vorstandschefs.

Mehr als 250 Kommentare von Mitarbeitern

Das Statement in drei Sprachen – Deutsch, Englisch und Norwegisch für die Kollegen im hohen Norden – traf auf große Resonanz bei den Mitarbeitern, sagt Ringwald. "Üblicherweise gehen 50 bis 100 Kommentare auf einen Vorstandsbrief ein. Diesmal waren es etwa 250 bis 300." Beispielsweise hätten Mitarbeiter mit Zuwanderungsgeschichte, die in zweiter Generation in Deutschland leben, sich für diese Ansage bedankt und zum Ausdruck gebracht, dass dies ein sehr wichtiges Signal vom Vorstand gewesen sei, welche Werte das Unternehmen vertrete.

Mitarbeiter mit Zuwanderungsgeschichte bedanken sich für Signal des Vorstands

"Wir glauben nicht, dass es ausreicht, sich seiner Haltung in einer schweigenden Mehrheit zu versichern. Es ist daher unser Anliegen, Ihnen in diesem Brief unsere klare Position zu vermitteln", erläutern Schell und Wassenberg ihre Motivation für das Schreiben. "Wir haben uns einen Ruf als starke Demokratie, als verlässlicher internationaler Partner und nicht zuletzt als lebenswertes Land erworben. Diese Reputation wird durch die aktuellen Ereignisse beschädigt", erklären sie.

"Wir sind Vertreter eines offenen, diversen und demokratischen Deutschlands"

"Menschlichkeit, Diversität, Toleranz und gegenseitiger Respekt sind Werte, auf denen der Wohlstand und die Stabilität Deutschlands wie auch für unser Unternehmen fußen. Diese Werte werden gerade von einer lauten Minderheit infrage gestellt. Dem stellen wir uns entgegen. Wir sind Vertreter eines offenen, diversen und demokratischen Deutschlands", heißt es darin. RRPS werde es nicht zulassen, Erfolg, Schaffenskraft und Zukunft durch Weltanschauungen zu gefährden, die eine vermeintlich einfache Lösung für die Herausforderungen unserer Zeit böten.

Mitarbeiter aus 78 Nationen

Für Unternehmen wie RRPS, das sich klar zu seiner internationalen Ausrichtung und zu Diversität bekenne, seien die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen nicht akzeptabel. Der Erfolg des Unternehmens basiere auf exzellenten internationalen Geschäftsbeziehungen, die in einer Exportquote von 80 Prozent mündeten. Die Schaffenskraft des Unternehmens speise sich aus der Vielfalt seiner Mitarbeiter aus 78 Nationen.

"Durch sie sind wir offen für neue Ideen und lernen, uns mit unterschiedlichen Haltungen auseinanderzusetzen." Die Zukunft des Unternehmens beruhe auf qualifizierten Arbeitskräften, die sich mit ihrer Aufgabe und dem Verhaltenskodex von RRPS identifizierten. "Dazu gehören auch ganz selbstverständlich unsere Auszubildenden, die einen Migrationshintergrund haben oder geflüchtet sind und die nun ihre Chance nutzen."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein