Friedrichshafen vor 5 Stunden

Vorfall in Friedrichshafen: 25-Jähriger verabreicht Mädchen Betäubungsmittel im Nasenspray

Ein 25-Jähriger soll einem minderjährigen Mädchen am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in Friedrichshafen Betäubungsmittel verabreicht haben, die als Nasenspray getarnt waren.