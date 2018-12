von SK

Die Deutsche Bahn hat eine Fachfirma mit den Vorbereitungsarbeiten für die Elektrifizierung der Südbahn beauftragt. Laut Pressesprecher Michael Greschniok werden zwischen dem 2. Januar und dem 28. Februar auf den Streckenabschnitten Aulendorf-Ravensburg sowie Friedrichshafen-Lindau Bäume gefällt und Gehölze zurückgeschnitten.

Fahrplanänderungen seien deshalb aber nicht geplant. Allerdings gebe es deshalb nach der Totalsperrung des Teilabschnitts zwischen Ulm und Laupheim West bis zum 21. Dezember zwischen dem 8. und 11. Januar sowie dem 31. Januar und dem 2. Februar einen neuen Schienenersatzverkehr: diesmal zwischen Ulm und Erbach beziehungsweise zwischen Neu-Ulm und Erbach.

So fährt der Schienenersatzverkehr

Die Ersatzbusse Richtung Süden fahren nach Auskunft des Bahnsprechers direkt ab dem zentralen Umsteigepunkt (ZUP) Neu-Ulm (Busbahnhof) ohne Zwischenhalt nach Erbach sowie ab Ulm Hauptbahnhof (Bushaltestelle Schillerstraße – Schienenersatzverkehr Südbahn) über Ulm-Donautal nach Erbach. Hier haben Reisende Anschluss an die Interregio-Express-Züge (IRE) in Richtung Basel beziehungsweise Lindau und an die Regionalbahn nach Biberach.

Fahrgäste in IRE-Zügen von Stuttgart Hauptbahnhof über Ulm müssen in Neu-Ulm umsteigen. Reisende auf der Südbahn in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof müssen mit den Ersatzbussen von Erbach nach Neu-Ulm fahren, wo Anschluss an die entsprechenden IRE besteht, heißt es in der Mitteilung der Bahn.

Vorbereitungen auf Kabeltiefbau

Die Bahn weist darauf hin, dass es während der Arbeiten zu Lärmbeeinträchtigungen kommen kann. Um die Belastung für Anwohner möglichst gering zu halten, verwende das beauftragte Unternehmen Akku-Elektrosägen. Zweck der Maßnahmen ist, die betroffenen Flächen für den ab Frühjahr 2019 geplanten Kabeltiefbau vorzubereiten. Die Arbeiten an den Bäumen und Gehölzen entlang der Strecke werden laut Bahn von einer umweltfachlichen Bauüberwachung begleitet. Sie seien im Planfeststellungsbeschluss mit den Fachbehörden abgestimmt und genehmigt worden, teilt der Bahnsprecher mit.