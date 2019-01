Herr Kloser, Sie haben hier in Friedrichshafen einen Vortrag über die, oder besser, Ihre "Hohentwiel" gehalten. Wann haben Sie das Schiff erstmals gesehen?

Das muss so um 1962 gewesen sein. Da lag sie stillgelegt und schrottreif im Hafen von Bregenz. Damals dachte ich, schade, dass so ein attraktives Schiff nicht mehr fährt.

Reinhard Kloser (rechts) im Gespräch mit SÜDKURIER-Mitarbeiter Walter Rundel. | Bild: Hubert Keckeisen

Was hat Sie angetrieben, das alte Dampfschiff zu retten?

Als technischer Schiffsingenieur auf großen Schiffen auf den Meeren hatte ich viel Erfahrung gesammelt. Und wenn ich im Urlaub in Bregenz die "Hohentwiel" sah, dachte ich, die könnte man doch retten. Das technische Rüstzeug hatte ich ja.

Aber dazu braucht man engagierte Helfer. An wen denken Sie da vor allem?

Der größte Helfer war der Landrat von Lindau, Klaus Henninger. Er war auch Präsident des Fördervereins und zwischen uns war ein enges Vertrauensverhältnis. Das war die Grundlage. Im Vorstand gab es sonst nur Bedenkenträger.

Was viele nicht für möglich hielten oder auch nicht wollten: Die "Hohentwiel" wurde in jahrelanger Arbeit restauriert. Wann war die zweite Jungfernfahrt?

Das war am 17. Mai 1990. Und von da an war ich 15 Jahre lang Kapitän.

Das alte Holzruder ist eines der Schmuckstücke der "Hohentwiel". | Bild: Mommsen, Kerstin

Das war sicher ein tolles Gefühl?

Das kann man sagen. Jedes Mal wenn wir in einen Hafen eingefahren sind, liefen die Leute zusammen, haben gewunken und sich gefreut. Da habe ich gedacht, das hat sich gelohnt. So war es übrigens auch hier im früheren Heimathafen der "Hohentwiel" in Friedrichshafen. Da war die Hafenmole voller Menschen, die uns zujubelten.

Darauf können Sie doch stolz sein?

Wissen Sie, die "Hohentwiel" ist einer der besten Repräsentanten des Bodenseegebiets und es war ein gemeinsames Projekt. Die Grenzen waren weg, vor allem zwischen Österreich und Deutschland. Bis heute habe ich viele Sympathisanten und Freunde aus dieser Zeit.

Und die Hohentwiel ist nie in den roten Zahlen gefahren?

Da wollte ich einigen zeigen, wie man ein Schiff kostendeckend betreibt. Das ist mir vollumfänglich gelungen und die Grundlage war, dass ich eine hervorragende Besatzung aufgebaut habe, mit der ich auch die ganze Instandsetzung gemacht habe.

Auf dem Salondeck lässt sich die Fahrt genießen. | Bild: Mommsen, Kerstin

Und was machen Sie heute?

Zusammen mit zwei Freunden haben wir die „Duchess of Argyll“, die Dampfyacht des britischen Herzogs von Argyll aus dem Jahr 1883, restauriert und die fährt jetzt auf dem Bodensee und ist eine echte Attraktion.

Trotzdem zurück zur "Hohentwiel": Waren Sie jemals auf dem Berg bei Singen, dem Namensgeber?

Ja, das habe ich mir angeschaut und war sehr beeindruckt von der Festung. Und so trotzig wie die Festung da oben steht, so trotzig haben wir unser Projekt "Hohentwiel" damals durchgezogen und gezeigt, was wir können.

Zur Person Reinhard Kloser wurde 1947 in Hard/Vorarlberg geboren. Als Kind wünschte er sich vergeblich eine Dampfmaschine. Als 19-Jähriger zog es ihn nach Hamburg, er absolvierte ein Studium als Schiffsingenieur und fuhr später mit alten Zementdampfschiffen von der Westküste der USA nach Mexiko. Mit 34 Jahren kam er zurück in die Heimat, wo er den verrosteten Schaufelraddampfer "Hohentwiel" sah. Nach dreijähriger Renovierung des Schiffs fuhr Kloser 15 Jahre lang als Kapitän auf der "Hohentwiel" und umrundete in Kilometern dreimal die Erde – ohne jede technische Störung. (wr)