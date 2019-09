Poeten, Politiker und Publikum haben sich am Wochenende zum Europäischen Poesiefestival getroffen. „Poesie ist eine Brücke für ein Europa, das nicht nur wirtschaftlich gedacht wird, sondern demokratisch und kulturell Völker mit ähnlichen Wurzeln verbindet“, sagt Giovanni D‘Amicodatri vom italienschen Kulturverein, der zum Festival eingeladen hat. Zum 12. Mal stellen sich Dichter und Schriftsteller aus sechs Ländern vor, tauschen sich aus und begegnen live ihrem Publikum. Nach Frankfurt und Paestum ist Friedrichshafen zum ersten Mal Gastgeber. „Über Poesie reden, heißt über die Seele reden und den Austausch mit anderen suchen“, sagt Cesare Ghilardello vom italienischen Kulturinstitut Stuttgart.

Poetin Mila Haugová wünscht sich mehr Gehör für die kleinen Staaten in der EU. | Bild: Corinna Raupach

Der französische Schrifsteller André Ughetto stellt das Sonett als europäische Kulturform vor. Das „Klangstück“ aus 14 Versen entstand in Palermo, 1230 ein Schmelztiegel normannischer, arabischer und sizilianischer Kultur und wanderte nach Deutschland, Frankreich, England und Osteuropa. „Das Sonett hat den allgemeinen Untergang der Formen überlebt und könnte Bestand haben. Seine Dialektik zwingt die Dichtung zu Bewegung“, sagt Ughetto.

Engagiert, aber nicht immer einer Meinung

Im Anschluss debattieren Politiker, Wissenschaftler und Dichter: „Durch die Kraft der griechisch-christlich-jüdischen Wurzeln hat Europa größere Porbleme bewältigt als die, die wir jetzt haben“, sagt die slowakische Poetin Mila Haugová. Dietmar Schirmer von der Zeppelin Universtität hält dagegen: „Der aktuelle Problemdruck macht Steuerungskompetenzen notwendig, die wir nicht haben.“ Er erachtet den französischen Präsidenten Macron für einen von der EU ausgebremsten Reformer, der EU-Abgeordnete Norbert Lins bezeichnet ihn als „größten Feind des Europäischen Parlaments.“ Lins sorgt sich um demokratiefeindliche Tendenzen in osteuropäischen Ländern, Haugová fordert mehr Gehör für die neueren Mitgliedsstaaten. Abschließend sagt sie: „Es ist ein Glück, dass wir sechs Leute miteinander reden können, auch wenn wir nicht in allem einer Meinung sind.“ In einem sind sich die Redner einig: Der Reichtum an Vielfalt ist Europas größte Stärke.