Die Stadt wächst. Darauf lassen zumindest die Zahlen aus Standes- und Bürgeramt zu den vergangenen fünf Jahren schließen. In diesem Zeitraum gab es in Friedrichshafen stets mehr Geburten als Sterbefälle zu bearbeiten. Konstant ist außerdem die Anzahl der Menschen, die ihren Wohnsitz nach Friedrichshafen verlegen, höher als die jener, die der Stadt den Rücken kehren.

Mehr Geburten als Todesfälle, mehr Zu- als Wegzüge

Nachwuchs: 1144 Geburten wurden im vergangenen Jahr im Häfler Standesamt bescheinigt. die von 579 Jungen und 565 Mädchen. Von 2014 bis 2017 wuchs die Gesamtzahl an Geburten Jahr um Jahr. 2018 deutet zumindest die Standesamtsstatistik auf einen leichten Rückgang von 1184 auf 1144 hin. Anders sieht das bei einem Blick auf die Geburtenzahlen des Häfler Klinikums aus. Dort ist die Summe im Vergleich zu 2017 (1190) auf 1202 gestiegen. "Ein Kind, das beispielsweise am 30. Dezember auf die Welt kommt, wird in der Regel erst im neuen Jahr beurkundet, sodass es, obwohl es 2018 geboren wurde, erst in die Statistik 2019 einfließen kann", erklärt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer.

Todesfälle: Die Zahl der in Friedrichshafen erfassten Fälle schwankte in den vergangenen Jahren kaum. Zwischen 2014 und 2018 lag sie meist zwischen 800 und 900, nur 2016 darüber. 2018 gab es 892 Todesfälle.

Die Zahl der in Friedrichshafen erfassten Fälle schwankte in den vergangenen Jahren kaum. Zwischen 2014 und 2018 lag sie meist zwischen 800 und 900, nur 2016 darüber. 2018 gab es 892 Todesfälle. Zu- und Wegzüge: Ein anhaltender Auf- oder Abwärtstrend lässt sich in beiden Fällen nicht ausmachen, die Summe der Zuzüge liegt allerdings stets über der der Wegzüge. 5262 Menschen haben ihren Wohnsitz im vergangenen Jahr nach Friedrichshafen verlegt. Weggezogen sind 839 Menschen weniger, 4423, um genau zu sein.

Bild: SK

Eine Rechnung, der zufolge es Ende 2018 genau 1087 Häfler mehr gab als zwölf Monate zuvor, ließe jedoch drei Variablen außen vor: Im Standesamt werden schließlich auch Lebenslagen von Nicht-Häflern bearbeitet und im Häfler Klinikum entbinden auch Mütter aus anderen Städten. Was wiederum fehlt, sind Geburten und Todesfälle von Einwohnern der Zeppelinstadt, die woanders beurkundet wurden.

2018 heiraten mehr Frauen

Noch geringfügiger als bei den Todesfällen schwanken die Zahlen bei den Eheschließungen. 333 Paare wurden im vergangenen Jahr in der Zeppelinstadt getraut. Darin enthalten sind neun gleichgeschlechtliche Ehen: Zweimal ließen sich 2018 zwei Männer im Häfler Standesamt trauen, siebenmal waren es zwei Frauen. Sieben Paare, die zuvor bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebten, ließen diese außerdem in eine Ehe umwandeln.

Eine gesonderte Statistik zu in der Stadt gescheiterten Ehen gibt es nicht. Am Amtsgericht Tettnang, zu dessen Zuständigkeitsbereich auch Immenstaad, Eriskirch, Langenargen, Kressbronn, Tettnang, Meckenbeuren und Neukirch gehören, wurden nach Auskunft von Richter Martin Hussels-Eichhorn 2018 aber insgesamt 259 Paare geschieden.