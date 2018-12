Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat einer 27-jährigen Frau aus Friedrichshafen eine Menge Ärger eingebrockt. Sie zog Ende November versehentlich die Wohnungstür hinter sich zu und bemerkte zu spät, dass der Schlüssel noch in der Wohnung lag. Sie hatte zwar einen Zweitschlüssel bei einem Bekannten hinterlegt, doch der hatte ihn verlegt. Um 19.30 Uhr musste die junge Frau zu einem beruflichen Termin. Also rief sie den Schlüsseldienst.

Masche in ganz Deutschland verbreitet

Der gerufene Schlüsseldienst verlangte für die Türöffnung über 410 Euro. Ist das normal? Nein, sagt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale in Stuttgart. Üblicherweise sind für eine Türöffnung am Abend in Baden-Württemberg 149 Euro fällig. Bitter merkt er an: "410 Euro sind ja fast noch ein Freundschaftspreis, denn zwischen 80 und 2000 Euro ist alles drin." Offenbar wurde die Frau Opfer einer in ganz Deutschland verbreiteten Masche.

Vermeintlich lokale Firma

In ihrer Notlage geriet die Häflerin im Internet an ein Vermittlungsunternehmen mit dem Namen "Schloss auf" und einen vermeintlich lokalem Schlüsselservice. Dahinter steckt ein Unternehmen mit dem Namen MK Notservice GmbH, ansässig in Ebersbach-Neugersdorf in Sachsen. Daraufhin rief ein Schlüsseldienst zurück, dessen Mitarbeiter nach einer Dreiviertelstunde erschien und in etwa einer Minute die Haustür öffnete. Die junge Frau sollte sofort in Bar bezahlen. Das Geld hatte sie nicht zur Hand, gemeinsam ging es zum Geldautomaten. Die 27-jährige sollte ein Formular ohne Durchschrift unterschreiben. Als sie es fotografieren wollte, soll der Schlüsseldienst-Mitarbeiter versucht haben, Name und Adresse der Firma zu verdecken, wie die 27-jährige im Nachgang berichtete. Sie bekam die Daten trotzdem heraus: MK Schlüsselnotdienst in Essen. Eine Rechnung hat sie bisher nicht.

Inzwischen hat die Häflerin Anzeige erstattet. Beide Unternehmen haben im Internet zum Teil verheerende Kritiken. Der MK Notservice antwortete auf unsere Nachfragen nicht.

Verbraucherschützer Matthias Bauer ist der MK Notservice bekannt. Der habe auch schon unter dem Namen "Schlossexperte" operiert und es gebe weitere "grenzwertige" Unternehmen. Die Polizei winke bei Anzeigen manchmal gleich ab, weiß er aus Gesprächen, die Staatsanwaltschaften stellten die meisten Verfahren ein und die Politik ändere bisher nichts. Bauer findet das erschütternd, denn dadurch werde das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat unterminiert.

Ein Großteil der Fälle wird eingestellt

"Die Polizei muss diese Anzeigen aufnehmen und ermitteln", sagt Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, ganz klar. "Es ist zutreffend, dass ein Großteil der Fälle eingestellt wird", berichtet Erste Staatsanwältin Christine Weiss, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Wenn die Anzeige wegen Wuchers erfolge, Paragraf 291 Strafgesetzbuch, ergebe sich neben der Frage nach einem fassbaren Täter auch das Problem, dass Wucher eine Zwangslage voraussetzt. Allein das Ausgesperrtsein reicht im Sinne des Strafgesetzes nicht aus. "Es zwingt einen niemand, den erstbesten Anbieter zu nehmen", erklärt Weiß. In manchen Fällen kommen auch andere Straftatbestände in Betracht: Nötigung oder Betrug, bei den Hintermännern auch gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Steuerhinterziehung und Vorenthalten von Arbeitsentgelt.

Erste Staatsanwältin Christine Weiss. | Bild: Wex, Georg

Markus Sauter Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. | Bild: Hanser, Oliver

Zahlen sind ungenau

Die Zahlen in der Region sind statistisch ungenau, da nur der Gesamtbereich Wucher erfasst wird. Laut Sauter nimmt die Gesamtzahl aktuell zu. 2017 waren es im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz 20 Fälle, im Bodenseekreis fünf, davon in Friedrichshafen einer. Für Verbraucherschützer Bauer ergibt sich daraus kein klares Bild, zumal die Dunkelziffer sehr hoch sein dürfte, weil die Leute sich schämen.