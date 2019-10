Grund für die Sperrung ist laut Mitteilung der Stadt, dass der Pylon – der Träger für die Hängebrückenkonstruktion – nachjustiert wird.

So verlaufen die Umleitungsstrecken

Der Verkehr von Lindau kommend wird ab der Montfortstraße über die Ailinger Straße in die Keplerstraße und dann von der Riedleparkstraße in die Friedrichstraße umgeleitet. Aus Richtung Meersburg wird der Verkehr ab dem Landratsamt über die Albrecht- und Maybachstraße in die Keplerstraße und anschließend in die Ailinger Straße bis zur Eckenerstraße Richtung Lindau geführt.

Das Parkhaus Altstadt ist bleibt von der Paulinen- und der Eckenerstraße aus erreichbar.